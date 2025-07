Wykreowany przez AI zespół robi furorę w streamingu

fot. Instagram

5 czerwca na Spotify pojawił się debiutancki album zespołu The Velvet Sundown. Grupa nie zapowiadała „Floating on Echoes” żadnym singlem, za to już dwa tygodnie później dołożyła kolejny krążek – „Dust and Silence”, a za niespełna dwa tygodnie wyda trzeci – „Paper Sun Rebellion”.

Pół miliona słuchaczy

W ciągu niespełna miesiąca grupie udało się dotrzeć do ponad 550 tys. słuchaczy na Spotify. To wszystko bez żadnych wzmianek w mediach, wywiadów, z raczkującymi mediami społecznościowymi (nieco ponad 500 obserwujących na Instagramie), w dodatku bez koncertów. Tych nie będzie, przynajmniej w tradycyjnej formie, ponieważ The Velvet Sundown tak naprawdę nie istnieje. Kwartet jest wykreowanym przy pomocy sztucznej inteligencji tworem, jego płyt nie nagrywają ludzie, tworzy je AI. Słuchacze za to są całkowicie realni.

500 utworów za 8 dolarów

Brzmienie The Velvet Sundown zostało wygenerowane przy pomocy aplikacji Suno, która za 8 dolarów pozwala tworzyć 500 utworów miesięcznie. Wygląda więc na to, że The Velvet Sundown „są” i tak skromni, ograniczając się do wydania dwóch albumów miesięcznie.

Gdzie fikcyjna grupa będzie za miesiąc? Czy przekroczy milion słuchaczy? Będziemy obserwowali rozwój tej „kariery”.