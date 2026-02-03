Wyclef Jean zapowiada aż siedem albumów w siedem miesięcy

CGM

Wyclef Jean ma za sobą ponad 30 lat kariery muzycznej, ale wszystko wskazuje na to, że wcale nie zamierza zwalniać tempa. Legendarny producent, raper i współtwórca Fugees ogłosił, że planuje wydać siedem albumów w ciągu siedmiu kolejnych miesięcy, począwszy od marca 2026 roku.

Wielkie ogłoszenie na lotnisku w Los Angeles

O swoich ambitnych planach Wyclef Jean opowiedział w rozmowie z TMZ, gdy dziennikarze spotkali go w poniedziałek na lotnisku LAX. Artysta zdradził, że każdy z nadchodzących projektów będzie reprezentował inny gatunek muzyczny.

Wśród zapowiedzianych albumów znajdą się:

  • album hip-hopowy,

  • album country,

  • album R&B,

  • album jazzowy,

  • oraz trzy kolejne projekty, których szczegóły Wyclef na razie trzyma w tajemnicy.

„Dużo z tego, czego dziś słuchacie, zaczęło się ode mnie”

Według Wyclefa Jean’a celem tego nietypowego wydawniczego maratonu jest pokazanie fanom, jak ogromny wpływ miał on na współczesną muzykę. Artysta nie ukrywa, że chce przypomnieć swoje korzenie i wszechstronność.

Jak sam powiedział:

„Wiele z tego zacząłem ja, człowieku. Nie chcę mówić ‚to ja wymyśliłem rock’n’roll’, więc zamiast ci o tym opowiadać, po prostu pokażę ci to…”

Słowa te sugerują, że zamiast opowiadać o swoim wpływie na scenę, Wyclef woli po prostu udowodnić to muzyką.

Po wyjątkowym występie na Grammy 2026

Zapowiedź siedmiu albumów pojawiła się krótko po poruszającym występie Wyclefa podczas gali Grammy 2026, gdzie artysta wziął udział w segmencie „In Memoriam”. Na scenie oddał hołd m.in. Robercie Flack, D’Angelo oraz Johnowi Forté.

Dla Wyclefa był to wyjątkowy moment, zwłaszcza że – jak podkreślił – że całość została zorganizowana przez Lauryn Hill.

