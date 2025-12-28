Wszystko wskazuje na to, że Viki Gabor rzeczywiście została żoną. Dziadek jej męża komentuje zaślubiny i hejt

fot. kadr z wideo

Romskie zaślubiny Viki Gabor z Giovanim, wnukiem Bogdana Trojanka, wzbudziły ogromne zainteresowanie mediów i internautów. Nagrania z ceremonii pojawiły się w sieci, a następnie zostały usunięte z powodu hejtu, jaki wywołały.

Powody usunięcia nagrań ze ślubu

W rozmowie z Pudelkiem Bogdan Trojanek wyjaśnił, że decyzja o zdjęciu materiałów z mediów społecznościowych wynikała z ochrony prywatności młodych nowożeńców.

„Usunąłem wideo ze względu na mojego wnuka i Viki, bo nie chciałem, żeby czytali te komentarze. Oni bardzo wczoraj to wszystko przeżywali” – powiedział Trojanek.

Dodał również, że był zaskoczony negatywną reakcją części społeczeństwa wobec młodych ludzi, którzy pobrali się z miłości.

Romskie i polskie prawo

Dziadek Giovaniego podkreślił, że ceremonia odbyła się zgodnie z romskim prawem, a w przyszłości dopełnione zostaną również formalności przewidziane przez polskie prawo:

„Przestrzegamy romskie prawo i polskie prawo. Romskie prawo się wczoraj dokonało, a do polskiego na pewno dojdzie” – mówi Trojanek.

Znajomość Viki Gabor i Giovaniego

Trojanek podkreślił, że młodzi znają się od dawna i ceremonia nie była spontaniczna:

„Oni się nie poznali wczoraj, oni się znają już bardzo długo. Moje słowa o porwaniu były w dobrym znaczeniu. Nikt Viki nie porwał, oni się znają długo” – wyjaśnia dziadek.

Zapewnił również, że młodzi będą wspierani w rozwoju kariery artystycznej:

„Viki będzie wspierana przeze mnie i przez mojego wnuka, żeby rozwijała karierę. To nasza polsko-romska artystka, która kocha Polskę tak samo, jak i my, a że pokochała Roma, to się tylko cieszyć z tego powodu.”

Status prawny romskiego ślubu

Należy przypomnieć, że romskie zaślubiny nie mają mocy prawnej w Polsce i nie są równoznaczne z zawarciem cywilnego małżeństwa.