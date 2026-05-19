Wszyscy, których Drake zdissował na swoim nowym albumie

Drake zaskoczył fanów, publikując aż trzy albumy jednocześnie. Najwięcej emocji wywołał jednak krążek Iceman, na którym raper bez pardonu atakuje największe nazwiska świata muzyki i sportu.

Na liście osób, które oberwały od Drake’a, znaleźli się między innymi Kendrick Lamar, J. Cole, Jay-Z, LeBron James czy Dr. Dre.

Drake wydał trzy albumy jednego dnia

Kanadyjski gwiazdor od miesięcy zapowiadał premierę „Icemana”. Ostatecznie album ukazał się razem z dwoma dodatkowymi projektami – Habibti oraz Maid Of Honour.

Na „Icemanie” znalazło się 18 utworów oraz featuringi takich artystów jak Future, 21 Savage i Molly Santana.

Singiel „Make Them Cry” pobił rekord Spotify jako najczęściej streamowany numer jednego dnia w 2026 roku.

Kendrick Lamar głównym celem Drake’a

Najmocniej oberwał oczywiście Kendrick Lamar. Konflikt między raperami od miesięcy dominuje światowy hip-hop i przerodził się już nie tylko w diss tracki, ale także batalie prawne.

Drake uderza w Kendricka między innymi w numerze „Janice STFU”.

“White kids listen to you cuz they feel some guilt and that’s how your soul gets fulfilled / Handin’ out turkeys on camera inside of your hood, then you go back to the hills / How many houses you build? / How many souls did you heal off the back of your deal?” – nawija Drake.

Raper zarzuca Kendrickowi fałszywy aktywizm i sugeruje, że jego popularność opiera się na poczuciu winy białych słuchaczy.

W innym kawałku Drake nawiązuje do oskarżeń dotyczących sztucznego pompowania streamów hitu „Not Like Us”.

“Damn, who is this guy for real? I guess a magician / 100 million streams vanished, no one got questions for n****s” (‘Make Them Pay’)

Nie zabrakło też uszczypliwości dotyczących wzrostu Kendricka. Drake porównał go do legendarnego koszykarza NBA Muggsy Bogues, mierzącego zaledwie 160 cm.