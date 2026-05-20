Prywatne maila FKA twigs ujawnione w sądzie

2026.05.20

FKA twigs znalazła się w centrum głośnego konfliktu prawnego dotyczącego jej scenicznego pseudonimu. W trakcie sądowej batalii ujawniono prywatne wiadomości mailowe artystki z 2013 roku, które mają być kluczowym dowodem w sprawie przeciwko zespołowi The Twigs.

Dokumenty zostały upublicznione w ramach kontrpozwu złożonego przez indie grupę tworzoną przez siostry Laurę i Lindę Good.

Spór o nazwę „Twigs” trwa od lat

Cała sprawa dotyczy praw do używania nazwy „Twigs”. FKA twigs już w marcu pozwała zespół The Twigs, twierdząc, że od lat otrzymywała wezwania do zaprzestania używania pseudonimu lub żądania zapłaty ogromnego odszkodowania, które miało przekraczać milion dolarów.

W odpowiedzi zespół złożył kontrpozew o naruszenie znaku towarowego. Według muzyków wokalistka coraz częściej używa samego określenia „Twigs”, pomijając skrót „FKA”, co — ich zdaniem — może wprowadzać fanów w błąd.

Ujawnione maile FKA twigs

Największe emocje wzbudziły jednak prywatne maile ujawnione w dokumentach sądowych. Zespół twierdzi, że już w 2013 roku artystka próbowała dojść do porozumienia i zaoferowała 15 tysięcy dolarów za możliwość korzystania z nazwy „Twigs”.

The Twigs mieli odrzucić tę propozycję, argumentując, że jako właściciele znaku towarowego są zobowiązani do jego ochrony. Według nich problemem była również możliwość dezorientacji słuchaczy, którzy mogliby mylić oba projekty muzyczne.

FKA twigs tłumaczy znaczenie pseudonimu

W jednej z ujawnionych wiadomości FKA twigs wyjaśniła, jak ważna jest dla niej ta nazwa. Artystka przyznała, że stworzyła swój sceniczny wizerunek w bardzo trudnym momencie życia.

„Stworzyłam postać FKA Twigs w czasie, gdy byłam bardzo samotna i niezwykle podatna na zranienie” — napisała wokalistka.

Siostry Good odpowiedziały jej w pojednawczym tonie, ale jednocześnie zasugerowały zmianę pseudonimu.

„Może nadszedł czas, by przyjąć nowe imię — takie, które reprezentuje to, dokąd zmierzasz, a nie to, co zostawiasz za sobą” — miały napisać członkinie zespołu.

Czy FKA twigs będzie musiała zmienić nazwę?

Sprawa nadal pozostaje nierozstrzygnięta. Jeśli sąd przyzna rację zespołowi The Twigs, brytyjska artystka może mieć poważny problem z dalszym używaniem nazwy „Twigs” w działalności muzycznej i marketingowej.

Konflikt już teraz odbił się szerokim echem w branży muzycznej i mediach społecznościowych. Wielu fanów uważa, że wokalistka od lat zbudowała swoją markę właśnie pod tym pseudonimem, dlatego ewentualna zmiana nazwy mogłaby być ogromnym ciosem w jej wizerunek.

