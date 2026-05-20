Paktofonika pokazała nieznane zdjęcia Magika. Kultowe fotografie opublikowane po 25 latach

Paktofonika opublikowała w sieci wyjątkowe archiwalne fotografie z 2000 roku. Na zdjęciach wykonanych podczas wyjazdu do niemieckiego Witten można zobaczyć m.in. Magik, Fokus oraz Rahim z okresu największej popularności legendarnego składu.

Archiwalne zdjęcia Magika trafiły do sieci

Fotografie zostały opublikowane na oficjalnym profilu Paktofoniki i pochodzą z wyjazdu grupy do Witten, miasta położonego niedaleko Dortmundu. Autorem zdjęć jest Martin Pawlitza.

Na fotografiach widać charakterystyczny klimat początku lat 2000 — szerokie spodnie, surowy uliczny styl i młodego, uśmiechniętego Magika.

„2000 rok, ponad tauzen kilometer…” – podpisano archiwalne kadry.

Wyjazd do Witten przeszedł do historii Paktofoniki

Fani polskiego hip-hopu doskonale pamiętają, że pobyt Paktofoniki w Niemczech był jednym z ważniejszych momentów w historii grupy. To właśnie tam powstawały freestyle’e oraz materiały, które później zyskały status kultowych wśród słuchaczy.

Podczas pobytu w Witten ekipa współpracowała także z lokalnymi artystami sceny undergroundowej. W nagraniach uczestniczyli między innymi:

Paul D.

DJ Senior Junior

OnAnOn

Laki

Dike

L.O.

Kams

Efektem tej międzynarodowej współpracy był numer „2 Kilo”, który do dziś pozostaje ciekawostką dla fanów klasycznego rapu.

Paktofonika działała też poza Polską

Mało kto pamięta, że właśnie w tamtym okresie Paktofonika dołączyła również do międzynarodowej organizacji P.R.O.D. Entertainment. Grupa rozwijała wtedy kontakty poza Polską i budowała swoją pozycję również w środowisku polonijnego hip-hopu w Niemczech.

Magik do dziś pozostaje legendą polskiego rapu

Magik, czyli Piotr Łuszcz, do dziś uznawany jest za jedną z najważniejszych postaci w historii polskiego hip-hopu. Jego działalność w składach Kaliber 44 oraz Paktofonika na zawsze zmieniła rodzimą scenę rapową.

Album „Kinematografia” wydany przez Paktofonikę krótko po śmierci Magika do dziś uchodzi za jeden z najważniejszych klasyków polskiego rapu.