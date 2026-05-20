Paktofonika pokazała nieznane zdjęcia Magika. Kultowe fotografie opublikowane po 25 latach

Wyjazd do Witten przeszedł do historii Paktofoniki

2026.05.20

Paktofonika opublikowała w sieci wyjątkowe archiwalne fotografie z 2000 roku. Na zdjęciach wykonanych podczas wyjazdu do niemieckiego Witten można zobaczyć m.in. Magik, Fokus oraz Rahim z okresu największej popularności legendarnego składu.

Archiwalne zdjęcia Magika trafiły do sieci

Fotografie zostały opublikowane na oficjalnym profilu Paktofoniki i pochodzą z wyjazdu grupy do Witten, miasta położonego niedaleko Dortmundu. Autorem zdjęć jest Martin Pawlitza.

Na fotografiach widać charakterystyczny klimat początku lat 2000 — szerokie spodnie, surowy uliczny styl i młodego, uśmiechniętego Magika.

„2000 rok, ponad tauzen kilometer…” – podpisano archiwalne kadry.

Wyjazd do Witten przeszedł do historii Paktofoniki

Fani polskiego hip-hopu doskonale pamiętają, że pobyt Paktofoniki w Niemczech był jednym z ważniejszych momentów w historii grupy. To właśnie tam powstawały freestyle’e oraz materiały, które później zyskały status kultowych wśród słuchaczy.

Podczas pobytu w Witten ekipa współpracowała także z lokalnymi artystami sceny undergroundowej. W nagraniach uczestniczyli między innymi:

  • Paul D.
  • DJ Senior Junior
  • OnAnOn
  • Laki
  • Dike
  • L.O.
  • Kams

Efektem tej międzynarodowej współpracy był numer „2 Kilo”, który do dziś pozostaje ciekawostką dla fanów klasycznego rapu.

Paktofonika działała też poza Polską

Mało kto pamięta, że właśnie w tamtym okresie Paktofonika dołączyła również do międzynarodowej organizacji P.R.O.D. Entertainment. Grupa rozwijała wtedy kontakty poza Polską i budowała swoją pozycję również w środowisku polonijnego hip-hopu w Niemczech.

Magik do dziś pozostaje legendą polskiego rapu

Magik, czyli Piotr Łuszcz, do dziś uznawany jest za jedną z najważniejszych postaci w historii polskiego hip-hopu. Jego działalność w składach Kaliber 44 oraz Paktofonika na zawsze zmieniła rodzimą scenę rapową.

Album „Kinematografia” wydany przez Paktofonikę krótko po śmierci Magika do dziś uchodzi za jeden z najważniejszych klasyków polskiego rapu.

