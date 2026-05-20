CGM

Machine Gun Kelly jedzie po Yungbludzie

Konflikt YUNGBLUD-a i Machine Gun Kelly’ego nabiera tempa

2026.05.20

opublikował:

Machine Gun Kelly

fot. mat. pras.

Między YUNGBLUD a Machine Gun Kelly wybuchł niespodziewany konflikt. Wszystko zaczęło się od komentarza MGK dotyczącego problemów z trasą koncertową brytyjskiego artysty. Teraz ekipa YUNGBLUD-a odpowiedziała na medialną burzę.

MGK uderzył w YUNGBLUD-a

Cała drama rozpoczęła się po tym, jak YUNGBLUD opublikował nagranie, w którym stwierdził, że koncerty stają się coraz mniej dostępne dla fanów ze względu na wysokie ceny biletów. Artysta od dłuższego czasu promuje też swój festiwal BLUDFEST, który ma oferować tańsze wejściówki i bardziej przystępne ceny.

Na wpis zareagował jednak Machine Gun Kelly. Według zagranicznych mediów muzyk miał opublikować mocny komentarz, który później usunął.

MGK zarzucił YUNGBLUD-owi, że odwołał trasę koncertową nie z powodów zdrowia psychicznego, ale dlatego, że „nie potrafił sprzedać biletów”. Dodatkowo miał wyśmiać ceny wejściówek i nazwać go:

„Urodzonym ze srebrną łyżeczką w ustach” („silver spooned preachy wanker”) – co można przetłumaczyć jako „urodzonego w luksusie, prawiącego kazania palanta”

czyli w wolnym tłumaczeniu kimś uprzywilejowanym i „moralizującym bucem”.

Ekipa YUNGBLUD-a odpowiada

Na reakcję obozu YUNGBLUD-a nie trzeba było długo czekać. W rozmowie z TMZ przedstawiciel artysty stwierdził, że wokalista nie zamierza wdawać się w internetowe przepychanki.

„Jest zbyt zajęty wyprzedaną trasą po Ameryce Północnej i pracą nad nowym albumem” – przekazał reprezentant muzyka.

Dodał również:

„Naprawdę nie ma czasu angażować się w takie rzeczy, ale życzymy MGK wszystkiego najlepszego”.

Kiedyś byli bliskimi współpracownikami

Konflikt zaskoczył fanów, ponieważ jeszcze kilka lat temu YUNGBLUD i Machine Gun Kelly byli niemal nierozłączni. Artyści często razem współpracowali, pojawiali się na tych samych wydarzeniach i działali w środowisku związanym z Travis Barker.

Fani od dawna podejrzewali jednak, że relacje między nimi się ochłodziły, ponieważ muzycy przestali publicznie się wspierać i pokazywać razem w mediach społecznościowych.

YUNGBLUD skupia się na nowej muzyce

Obecnie YUNGBLUD intensywnie koncertuje w Ameryce Północnej i pracuje nad kolejnym albumem studyjnym. Artysta od kilku lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci alternatywnej sceny rockowo-popowej młodego pokolenia.

Tagi


Popularne newsy

Screenshot
NEWS

Doda i Fagata szukają faceta w stylu playboya, którego będą torturowały. Za 1800 polskich złotych…

Drake
NEWS

Wszyscy, który Drake zdissował na swoim nowym albumie

Popek Gromda Insta
NEWS

Popek ujawnił, ile kosztuje jego zwrotka. „Możesz być nawet nonejmem”

Eurowizja 2026 Vienna
NEWS

EBU Ujawniono jak głosowało polskie jury. Tylko jedna osoba nie przyznała Izraelowi punktów

Viki Gabor 2026 @vikigabor
NEWS

Viki Gabor ujawniła ile punktów przyznała Izraelowi. „Szkoda, że we mnie wątplilście” – napisała piosenkarka i złamała regulamin EBU?

Eurowizja 2026 Vienna
NEWS

TVP także zapomniało o tym, że Izreael zamordował w Strefie Gazy 72 tysiące osób, z czego ponad połowa to kobiety i dzieci. Mamy oświadczenie publicznego nadawcy na temat głosowania polskiego jury

Doda Opole foto_@piotr_tarasewicz @cgm.pl
NEWS

Doda uważa, że sanah i Dawid Podsiało mają łatwej, bo ich managerowie są szefami wytwórni muzycznych… „To tak jakby twoim managerem był właściciel Realu Madryt”

Polecane

CGM
Open'er Festival 2025

Prywatne maila FKA twigs ujawnione w sądzie

Czy FKA twigs będzie musiała zmienić nazwę?

5 godzin temu

CGM
Paktofonika 031124 foto @piotr_tarasewicz-6

Paktofonika pokazała nieznane zdjęcia Magika. Kultowe fotografie opubl ...

Wyjazd do Witten przeszedł do historii Paktofoniki

6 godzin temu

CGM
Chada

Zbuku wspomina ukrywanie się Chady przed policją. „Miał wpaść na ...

Współlokatorzy nie wytrzymali

6 godzin temu

CGM
Doda Opole foto_@piotr_tarasewicz @cgm.pl

Doda uważa, że sanah i Dawid Podsiało mają łatwej, bo ich managerowie ...

"Ciężej jest nam, innym artystom"

10 godzin temu

CGM
Jasiek Piwowarczyk 2026

Jasiek Piwowarczyk przeprasza za „12 punktów dla Izraela”. ...

Kontrowersje wokół głosowania nadal budzą ogromne emocje

10 godzin temu

CGM
Screenshot

Doda i Fagata szukają faceta w stylu playboya, którego będą torturował ...

Współporaca obu celebrytek wchodzi na nowy poziom

1 dzień temu