Machine Gun Kelly jedzie po Yungbludzie

Między YUNGBLUD a Machine Gun Kelly wybuchł niespodziewany konflikt. Wszystko zaczęło się od komentarza MGK dotyczącego problemów z trasą koncertową brytyjskiego artysty. Teraz ekipa YUNGBLUD-a odpowiedziała na medialną burzę.

MGK uderzył w YUNGBLUD-a

Cała drama rozpoczęła się po tym, jak YUNGBLUD opublikował nagranie, w którym stwierdził, że koncerty stają się coraz mniej dostępne dla fanów ze względu na wysokie ceny biletów. Artysta od dłuższego czasu promuje też swój festiwal BLUDFEST, który ma oferować tańsze wejściówki i bardziej przystępne ceny.

Na wpis zareagował jednak Machine Gun Kelly. Według zagranicznych mediów muzyk miał opublikować mocny komentarz, który później usunął.

MGK zarzucił YUNGBLUD-owi, że odwołał trasę koncertową nie z powodów zdrowia psychicznego, ale dlatego, że „nie potrafił sprzedać biletów”. Dodatkowo miał wyśmiać ceny wejściówek i nazwać go:

„Urodzonym ze srebrną łyżeczką w ustach” („silver spooned preachy wanker”) – co można przetłumaczyć jako „urodzonego w luksusie, prawiącego kazania palanta”

czyli w wolnym tłumaczeniu kimś uprzywilejowanym i „moralizującym bucem”.

Ekipa YUNGBLUD-a odpowiada

Na reakcję obozu YUNGBLUD-a nie trzeba było długo czekać. W rozmowie z TMZ przedstawiciel artysty stwierdził, że wokalista nie zamierza wdawać się w internetowe przepychanki.

„Jest zbyt zajęty wyprzedaną trasą po Ameryce Północnej i pracą nad nowym albumem” – przekazał reprezentant muzyka.

Dodał również:

„Naprawdę nie ma czasu angażować się w takie rzeczy, ale życzymy MGK wszystkiego najlepszego”.

Kiedyś byli bliskimi współpracownikami

Konflikt zaskoczył fanów, ponieważ jeszcze kilka lat temu YUNGBLUD i Machine Gun Kelly byli niemal nierozłączni. Artyści często razem współpracowali, pojawiali się na tych samych wydarzeniach i działali w środowisku związanym z Travis Barker.

Fani od dawna podejrzewali jednak, że relacje między nimi się ochłodziły, ponieważ muzycy przestali publicznie się wspierać i pokazywać razem w mediach społecznościowych.

YUNGBLUD skupia się na nowej muzyce

Obecnie YUNGBLUD intensywnie koncertuje w Ameryce Północnej i pracuje nad kolejnym albumem studyjnym. Artysta od kilku lat pozostaje jedną z najważniejszych postaci alternatywnej sceny rockowo-popowej młodego pokolenia.