EBU Ujawniono jak głosowało polskie jury. Tylko jedna osoba nie przyznała Izraelowi punktów

2026.05.19

Eurowizja 2026 Vienna

Po finale Eurovision Song Contest 2026 wciąż nie milkną emocje wokół decyzji polskiego jury. Największe poruszenie wywołało przyznanie przez Polskę maksymalnych 12 punktów reprezentantowi Izraela — jako jedyny kraj w całym konkursie.

Teraz European Broadcasting Union ujawniła szczegóły głosowania poszczególnych jurorów. Choć nazwiska nadal pozostają anonimowe, opublikowane dane pokazują, jak bardzo podzielone było polskie jury.

Kto oceniał Eurowizję w Polsce?

W skład polskiego jury Eurowizji 2026 weszli:

  • Eliza Orzechowska
  • Filip Kuncewicz
  • Jasiek Piwowarczyk
  • Viki Gabor
  • Staś Kukulski
  • Wiktoria Kida
  • Maurycy Żółtański

Po ogłoszeniu wyników jurorzy musieli zmierzyć się z falą krytyki i hejtu w mediach społecznościowych. Część internautów posunęła się nawet do publikowania gróźb.

Jak głosowali polscy jurorzy?

EBU opublikowało szczegółowe zestawienie punktacji, jednak bez przypisania konkretnych nazwisk do rankingów.

Z danych wynika, że reprezentant Izraela Noami Bettan otrzymał od poszczególnych jurorów następujące miejsca:

  • Juror A — 1. miejsce (12 punktów)
  • Juror B — 2. miejsce (10 punktów)
  • Juror C — 5. miejsce (6 punktów)
  • Juror D — 3. miejsce (8 punktów)
  • Juror E — 2. miejsce (10 punktów)
  • Juror F — 7. miejsce (3 punkty)
  • Jeden z jurorów umieścił Izrael na ostatnim miejscu i nie przyznał żadnych punktów

Opublikowane wyniki pokazują, że oceny były bardzo zróżnicowane, a końcowy rezultat nie był jednomyślną decyzją całego składu.

Filip Kuncewicz tłumaczy zasady głosowania EBU

Głos w sprawie zabrał również Filip Kuncewicz, jeden z członków polskiego jury. W rozmowie z mediami wyjaśnił, że system Eurowizji działa na podstawie specjalnego algorytmu.

„System EBU działa w oparciu o algorytm, który łączy siedem indywidualnych rankingów w jeden końcowy wynik” – tłumaczył.

Kuncewicz podkreślił, że piosenka może otrzymać 12 punktów nawet wtedy, gdy nie została wskazana przez żadnego jurora jako numer jeden.

Jurorzy nie znają końcowych wyników przed publikacją

Według Kuncewicza każdy juror głosuje indywidualnie i w tajemnicy. Członkowie komisji nie konsultują swoich decyzji i nie wiedzą, jak wygląda końcowy ranking przed jego oficjalnym ogłoszeniem.

Juror zaznaczył również, że regulamin EBU zabrania ujawniania szczegółowych rankingów.

„Regulamin EBU jednoznacznie zabrania ujawniania indywidualnych rankingów, zarówno wprost, jak i pośrednio” – przekazał.

Kontrowersje wokół Eurowizji 2026 nie słabną

Tegoroczny finał Eurowizji stał się jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń w polskim internecie. Dyskusje dotyczą nie tylko samych występów, ale także zasad głosowania oraz roli polityki w konkursie.

Wielu internautów nadal domaga się większej transparentności procesu oceniania, podczas gdy inni przypominają, że Eurowizja powinna pozostać przede wszystkim muzycznym wydarzeniem.

