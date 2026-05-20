Metallica zagrała utwór Perfectu w Chorzowie. Zbigniew Hołdys zachwycony

Metallica od lat składa muzyczne hołdy lokalnym artystom

2026.05.20

Foto: B. Murray

Podczas koncertu w Chorzów członkowie Metallica ponownie zaskoczyli polskich fanów. Tym razem muzycy wykonali fragment kultowego utworu Chcemy być sobą legendarnej grupy Perfect.

Zbigniew Hołdys zareagował w sieci

Informację o wyjątkowym momencie koncertu przekazał w mediach społecznościowych Zbigniew Hołdys.

„Dostałem cynk z dwóch źródeł, że przed chwilą Metallica zagrała w Chorzowie ‘Chcemy być sobą’”

Wpis muzyka błyskawicznie rozszedł się po internecie, a fani zaczęli publikować nagrania i komentarze zachwycone hołdem oddanym polskiej scenie rockowej.

Metallica od kilku tras koncertowych ma zwyczaj wykonywania fragmentów utworów charakterystycznych dla krajów, w których występuje. W Polsce grupa sięgała już wcześniej po Sen o Warszawie oraz Wehikuł czasu.

Tego typu momenty stały się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów koncertów Metalliki i regularnie wywołują ogromne emocje wśród publiczności.

„Chcemy być sobą” to hymn polskiego rocka

Utwór Chcemy być sobą od dekad uznawany jest za jeden z najważniejszych hymnów polskiego rocka. Piosenka symbolizuje bunt, wolność i niezależność, dlatego wybór właśnie tego numeru został przez wielu fanów odebrany jako wyjątkowo symboliczny.

Wykonanie klasyka Perfect przez światową legendę heavy metalu szybko stało się jednym z najgłośniej komentowanych momentów koncertu w Chorzowie.

Fani nie kryją zachwytu

W mediach społecznościowych internauci podkreślają, że takie gesty pokazują ogromny szacunek zespołu dla lokalnej kultury i fanów.

Dla wielu uczestników koncertu właśnie fragment Chcemy być sobą okazał się najbardziej emocjonalnym momentem całego wieczoru.

