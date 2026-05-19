Viki Gabor ujawniła ile punktów przyznała Izraelowi. „Szkoda, że we mnie wątplilście" – napisała piosenkarka i złamała regulamin EBU?

2026.05.19

Wokół Eurovision Song Contest 2026 nadal nie cichną kontrowersje związane z głosowaniem polskiego jury. Tym razem ogromne emocje wywołała Viki Gabor, która ujawniła, na którym miejscu umieściła reprezentanta Izraela w swoim prywatnym rankingu.

Jej wpis błyskawicznie obiegł media społecznościowe, a część fanów konkursu zaczęła sugerować, że wokalistka mogła złamać regulamin European Broadcasting Union.

Burza po 12 punktach dla Izraela

Po finale Eurowizji 2026 polskie jury znalazło się pod ogromną presją internautów. Najwięcej emocji wywołało przyznanie Izraelowi maksymalnych 12 punktów — Polska była jedynym krajem, który zdecydował się na taki ruch.

W sieci pojawiły się tysiące komentarzy krytykujących decyzję jurorów. Wielu fanów konkursu odwoływało się do konfliktu izraelsko-palestyńskiego i zarzucało polskiemu jury ignorowanie sytuacji politycznej.

EBU opublikowało szczegóły głosowania

Po wielu godzinach oczekiwania Europejska Unia Nadawców opublikowała szczegółowe wyniki głosowania jurorów. Z dokumentów wynikało, że jeden z członków polskiego jury umieścił Izrael na pierwszym miejscu, podczas gdy inny juror przyznał tej propozycji najniższą możliwą ocenę.

Nazwiska jurorów nie zostały ujawnione, jednak niedługo później głos zabrała sama Viki Gabor.

Juror A – 1 (miejsce) – 12 punktów

Juror B – 2 (miejsce) – 10 punktów

Juror C – 5 (miejsce) – 6 punktów

Juror D – 3 (miejsce) – 8 punktów

Juror E – 2 (miejsce) – 10 punktów

Juror F – 7 (miejsce) – 3 punkty

Viki Gabor: „Izrael był u mnie na 24 miejscu”

Na InstaStory wokalistka opublikowała krótki, ale bardzo wymowny wpis.

„Szkoda, że tyle z Was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie do głosowania piosenka z Izraela była na 24 miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam” – napisała Viki Gabor.

Tym samym artystka zasugerowała, że to właśnie ona była jurorką, która przyznała reprezentantowi Izraela najniższą ocenę spośród całego polskiego składu.

Czy Viki Gabor złamała regulamin Eurowizji?

Według zasad EBU członkowie jury mają obowiązek zachowania pełnej poufności swoich indywidualnych kart do głosowania — zarówno podczas konkursu, jak i po jego zakończeniu.

Właśnie dlatego część internautów zaczęła zastanawiać się, czy publikując swój ranking Viki Gabor nie naruszyła regulaminu konkursu.

Na ten moment nie wiadomo jednak, czy Europejska Unia Nadawców zamierza wyciągać jakiekolwiek konsekwencje wobec wokalistki.

Management Viki Gabor wcześniej wydał oświadczenie

Warto przypomnieć, że jeszcze wcześniej management artystki próbował uspokoić sytuację wokół eurowizyjnego głosowania. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że Viki Gabor oceniałą występy wyłącznie pod kątem muzycznym.

Mimo tego emocje wokół decyzji polskiego jury nie słabną, a temat Eurowizji 2026 nadal pozostaje jednym z najgorętszych tematów w polskim internecie.

