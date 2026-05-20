Czyżby Madonna zaczepiała Charlie XCX? „Może po prostu puszczasz złą muzykę”

Foto: Rafael Pavarotti

Wygląda na to, że w świecie popu może szykować się nowy konflikt. Madonna opublikowała w mediach społecznościowych wpis, który wielu fanów odebrało jako bezpośrednią odpowiedź na ostatnie słowa Charli XCX dotyczące muzyki tanecznej.

Madonna broni muzyki klubowej

Królowa popu zamieściła wymowny komentarz:

„Jeśli twój parkiet wydaje się martwy, może po prostu puszczasz złą muzykę.”

Fani szybko połączyli ten wpis z niedawnym wywiadem Charli XCX dla brytyjskiego „Vogue’a”.

Charli XCX: „Dance floor is dead”

W rozmowie z magazynem artystka stwierdziła:

„Myślę, że parkiet taneczny umarł, więc teraz tworzymy muzykę rockową.”

Słowa te odbiły się szerokim echem wśród fanów popu i elektroniki, szczególnie że jeszcze niedawno Brat było uznawane za jeden z najważniejszych klubowych albumów ostatnich lat.

„Confessions II” coraz bliżej

Komentarz Madonna nie jest przypadkowy również z innego powodu. Gwiazda intensywnie promuje swój nadchodzący album Confessions II, który ma być kontynuacją kultowego Confessions on a Dance Floor z 2005 roku.

Właśnie dlatego deklaracje o „śmierci parkietu” mogły zostać odebrane przez Madonnę wyjątkowo osobiście.

Fani wyczuwają nowy konflikt w popie

Choć żadna z artystek nie wymieniła drugiej z nazwiska, internet już spekuluje o możliwym napięciu między gwiazdami. Tym bardziej że Charli XCX po sukcesie ery „Brat Summer” zapowiada zwrot w stronę bardziej gitarowego grania, podczas gdy Madonna pozostaje wierna tanecznym brzmieniom.

Na razie wygląda jednak na to, że Madonna chce przypomnieć wszystkim jedno — klubowa muzyka wciąż żyje, trzeba tylko wiedzieć, czego słuchać.