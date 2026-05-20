CGM

Zbuku wspomina ukrywanie się Chady przed policją. „Miał wpaść na dwa dni, został dwa tygodnie”

Współlokatorzy nie wytrzymali

2026.05.20

opublikował:

Chada

fot. mat. pras.

Zbuku wrócił wspomnieniami do głośnej sprawy ukrywania się Chada przed policją. W rozmowie dla Kanału Zero opowiedział, jak wyglądały kulisy życia rapera w studenckim mieszkaniu w Opolu w czasie, gdy był poszukiwany listem gończym.

Chada był poszukiwany listem gończym

W 2014 roku za Chadą wystawiono list gończy po tym, jak nie wrócił z przepustki do zakładu karnego w Brzegu. Raper odsiadywał wówczas wyrok za pobicie. Cała sytuacja szybko stała się głośna w środowisku hip-hopowym, zwłaszcza że artysta nie ukrywał swojej bezczelności wobec służb.

W trakcie ukrywania się wypuścił utwór „Szukajcie aż znajdziecie”, w którym otwarcie kpił z policji i komentował swoją sytuację.

Zbuku: „To była wizytacja u Tomka”

Po latach Zbuku zdradził, że Chada przez pewien czas mieszkał razem z nim i grupą studentów w Opolu.

„Po tygodniu dzwoni Tomek, że akurat jest w Opolu i czy byśmy się nie złapali. Tomek tam przyszedł na dwa dni, a został dwa tygodnie” – wspominał raper.

Jak opowiadał, mieszkanie szybko zamieniło się w miejsce nieustannych odwiedzin znajomych i fanów z całej Polski.

„Przez ten dom przewinęło się wtedy pół Opola. Ludzie z całej Polski, to dosłownie była wizytacja u Tomka” – mówił.

Współlokatorzy nie wytrzymali

Według relacji Zbuka sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli. W mieszkaniu niemal cały czas ktoś przebywał, a część współlokatorów miała już dość ciągłego chaosu.

„Dwóch chłopaków się wtedy wyprowadziło i powiedzieli, że jak to się skończy, żeby do nich zadzwonić, bo oni już nie dają rady” – zdradził.

Raper podkreślił, że cały czas żyli w świadomości, iż służby intensywnie poszukują Chady.

Policyjny pościg i staranowana kapliczka

Historia zakończyła się w lutym 2015 roku. Chada został zatrzymany w Łodygowicach koło Żywca po policyjnym pościgu. Według służb raper nie zatrzymał się do kontroli i podczas ucieczki staranował przydrożną kapliczkę.

Policja informowała również, że podczas zatrzymania miał podać fałszywe dane oraz posługiwać się paszportem należącym do znajomego.

Po zdarzeniu gmina Łodygowice zapowiedziała, że będzie domagała się od rapera zwrotu kosztów naprawy zniszczonej kapliczki. Straty miały wynosić około 10 tysięcy złotych.

Tajemnicza śmierć Chady

Chada zmarł 18 marca 2018 roku w wieku 39 lat. Kilka dni wcześniej miał wyskoczyć z trzeciego piętra budynku w Mysłowicach, doznając poważnych obrażeń kręgosłupa.

Po zdarzeniu trafił do szpitala psychiatrycznego w Rybniku, gdzie zmarł na izbie przyjęć. Oficjalną przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie akcji serca, jednak okoliczności odejścia rapera do dziś budzą wiele pytań i teorii wśród fanów.

Tagi


Popularne newsy

Screenshot
NEWS

Doda i Fagata szukają faceta w stylu playboya, którego będą torturowały. Za 1800 polskich złotych…

Drake
NEWS

Wszyscy, który Drake zdissował na swoim nowym albumie

Popek Gromda Insta
NEWS

Popek ujawnił, ile kosztuje jego zwrotka. „Możesz być nawet nonejmem”

Eurowizja 2026 Vienna
NEWS

EBU Ujawniono jak głosowało polskie jury. Tylko jedna osoba nie przyznała Izraelowi punktów

VIKI GABORok
NEWS

Management Viki Gabor dolewa oliwy do ognia i broni 12 punktów dla Izraela

Viki Gabor 2026 @vikigabor
NEWS

Viki Gabor ujawniła ile punktów przyznała Izraelowi. „Szkoda, że we mnie wątplilście” – napisała piosenkarka i złamała regulamin EBU?

lil narcyz YT
NEWS

Ujawniono przyczynę śmierci Lil Narcyza. Są wyniki badań toksykologicznych

Polecane

CGM
Paktofonika 031124 foto @piotr_tarasewicz-6

Paktofonika pokazała nieznane zdjęcia Magika. Kultowe fotografie opubl ...

Wyjazd do Witten przeszedł do historii Paktofoniki

5 minut temu

CGM
Doda Opole foto_@piotr_tarasewicz @cgm.pl

Doda uważa, że sanah i Dawid Podsiało mają łatwej, bo ich managerowie ...

"Ciężej jest nam, innym artystom"

5 godzin temu

CGM
Jasiek Piwowarczyk 2026

Jasiek Piwowarczyk przeprasza za „12 punktów dla Izraela”. ...

Kontrowersje wokół głosowania nadal budzą ogromne emocje

5 godzin temu

CGM
Screenshot

Doda i Fagata szukają faceta w stylu playboya, którego będą torturował ...

Współporaca obu celebrytek wchodzi na nowy poziom

20 godzin temu

CGM
Lauryn Hill

Lauryn Hill tłumaczy, dlaczego nigdy nie wydała drugiego albumu. &#822 ...

"To nie było takie proste"

24 godziny temu

CGM
Michael Jackson press.

Michael Jackson na szczycie Billboardu. Po raz pierwszy pośmiertnie

Powrót legendy po sukcesie filmu "Michael"

1 dzień temu