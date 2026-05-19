CGM

Doda i Fagata szukają faceta w stylu playboya, którego będą torturowały. Za 1800 polskich złotych…

Współporaca obu celebrytek wchodzi na nowy poziom

2026.05.19

opublikował:

Screenshot

Foto: @dodaqueen

Doda i Fagata po głośnym występie na koncercie Mata nie zwalniają tempa. Wszystko wskazuje na to, że ich współpraca dopiero się rozkręca, a internet właśnie obiegło nietypowe ogłoszenie castingowe do wspólnego teledysku celebrytek.

Produkcja poszukuje mężczyzny, który wcieli się w rolę „playboya”, a scenariusz zapowiada się naprawdę kontrowersyjnie.

Doda i Fagata szykują wspólny teledysk

Po występie na PGE Narodowy o Dodzie i Fagacie zrobiło się wyjątkowo głośno. Artystki pojawiły się na scenie w odważnych stylizacjach, prezentując premierowy numer w mocno prowokacyjnym klimacie.

Nie zabrakło skąpych outfitów, dwuznacznych interakcji i śmiałych choreografii. Występ szybko stał się viralem w mediach społecznościowych.

Poszukiwany „atrakcyjny playboy”

Do sieci trafiły szczegóły castingu do klipu, który ma zostać nagrany już 20 maja w Warszawa.

Produkcja poszukuje:

„Mężczyzny 25–40 lat, atrakcyjnego, zadbanego i pewnego siebie typu playboya”.

Według ogłoszenia kandydat powinien sprawiać wrażenie osoby przyzwyczajonej do luksusu i dużego zainteresowania kobiet.

Scenariusz klipu ma być mocny

Największe emocje wywołał jednak opis samej roli. Z informacji zawartych w castingu wynika, że bohater zostanie przyłapany przez Dodę i Fagatę na zdradzie.

„Rola to postać mężczyzny, który zostaje przez Dodę i Fagatę nakryty na zdradzie, a następnie przez nie torturowany”.

Produkcja podkreśla, że kluczowe będą emocje i wiarygodne pokazanie przemiany bohatera — od pewnego siebie uwodziciela do kompletnie bezradnego faceta.

1800 zł za jeden dzień zdjęciowy

Za udział w zdjęciach i odegranie roli „torturowanego playboya” wybrany kandydat ma otrzymać około 1800 zł netto.

Wszystko wskazuje na to, że Doda i Fagata stawiają na mocno kontrowersyjny i prowokacyjny klimat, który ma podgrzać atmosferę wokół ich wspólnego singla.

Doda i Fagata coraz bliżej?

Od koncertu Maty w sieci regularnie pojawiają się wspólne zdjęcia i nagrania celebrytek. Fani zaczęli nawet żartować, że na polskiej scenie rodzi się nowy duet „BFF”.

Celebrytki wyraźnie wykorzystują zainteresowanie internautów i budują napięcie przed premierą numeru oraz teledysku.

Tagi


Popularne newsy

vnm
NEWS

VNM mówi na social mediach o załamaniu psychicznym. Frosti w obrzydliwy sposób go atakuje: „Myślicie, że ruch*li się z Fabijańskim?”

Fagata Doda IG 2026
NEWS

Doda całuje Fagatę. Wygląda na to, że mamy nowe BFF na polskiej scenie muzycznej

Doda 2026
NEWS

Doda odpowiada hejterom. „Im więcej obrażacie, tym skąpsze majtki zakładam”

Doda 2026 IG
NEWS

Doda spotkała się z Bedoesem na Narodowym. Co raper powiedział Królowej?

VIKI GABORok
NEWS

Management Viki Gabor dolewa oliwy do ognia i broni 12 punktów dla Izraela

1x1 Lewandowski - Spotify x Travis Scott x FC Barcelona - Jersey
NEWS

Wokalista Zakopower śpiewa Lewandowskiemu swój hit na murawie boiska FC Barcelony

Drake
NEWS

Wszyscy, który Drake zdissował na swoim nowym albumie

Polecane

CGM
Lauryn Hill

Lauryn Hill tłumaczy, dlaczego nigdy nie wydała drugiego albumu. &#822 ...

"To nie było takie proste"

7 godzin temu

CGM
Michael Jackson press.

Michael Jackson na szczycie Billboardu. Po raz pierwszy pośmiertnie

Powrót legendy po sukcesie filmu "Michael"

7 godzin temu

CGM
russell simmons kadr

Russell Simmons tłumaczy, dlaczego znalazł się w aktach Epsteina. &#82 ...

Russell Simmons to jedna z kluczowych postaci amerykańskiej sceny hip-hopowej

8 godzin temu

CGM
Drake

Wszyscy, który Drake zdissował na swoim nowym albumie

Drake bez litości na nowej płycie "Iceman"

9 godzin temu

CGM
Popek Gromda Insta

Popek ujawnił, ile kosztuje jego zwrotka. „Możesz być nawet none ...

Popek podał stawkę za zwrotkę

9 godzin temu

CGM
Jasiek Piwowarczyk 2026

Zwycięzca The Voice Of Poland tłumaczy 12 punktów dla Izraela. „ ...

Internauci nie przekonani tłumaczeniami jurorów

9 godzin temu