Doda i Fagata szukają faceta w stylu playboya, którego będą torturowały. Za 1800 polskich złotych…

Doda i Fagata po głośnym występie na koncercie Mata nie zwalniają tempa. Wszystko wskazuje na to, że ich współpraca dopiero się rozkręca, a internet właśnie obiegło nietypowe ogłoszenie castingowe do wspólnego teledysku celebrytek.

Produkcja poszukuje mężczyzny, który wcieli się w rolę „playboya”, a scenariusz zapowiada się naprawdę kontrowersyjnie.

Doda i Fagata szykują wspólny teledysk

Po występie na PGE Narodowy o Dodzie i Fagacie zrobiło się wyjątkowo głośno. Artystki pojawiły się na scenie w odważnych stylizacjach, prezentując premierowy numer w mocno prowokacyjnym klimacie.

Nie zabrakło skąpych outfitów, dwuznacznych interakcji i śmiałych choreografii. Występ szybko stał się viralem w mediach społecznościowych.

Poszukiwany „atrakcyjny playboy”

Do sieci trafiły szczegóły castingu do klipu, który ma zostać nagrany już 20 maja w Warszawa.

Produkcja poszukuje:

„Mężczyzny 25–40 lat, atrakcyjnego, zadbanego i pewnego siebie typu playboya”.

Według ogłoszenia kandydat powinien sprawiać wrażenie osoby przyzwyczajonej do luksusu i dużego zainteresowania kobiet.

Scenariusz klipu ma być mocny

Największe emocje wywołał jednak opis samej roli. Z informacji zawartych w castingu wynika, że bohater zostanie przyłapany przez Dodę i Fagatę na zdradzie.

„Rola to postać mężczyzny, który zostaje przez Dodę i Fagatę nakryty na zdradzie, a następnie przez nie torturowany”.

Produkcja podkreśla, że kluczowe będą emocje i wiarygodne pokazanie przemiany bohatera — od pewnego siebie uwodziciela do kompletnie bezradnego faceta.

1800 zł za jeden dzień zdjęciowy

Za udział w zdjęciach i odegranie roli „torturowanego playboya” wybrany kandydat ma otrzymać około 1800 zł netto.

Wszystko wskazuje na to, że Doda i Fagata stawiają na mocno kontrowersyjny i prowokacyjny klimat, który ma podgrzać atmosferę wokół ich wspólnego singla.

Doda i Fagata coraz bliżej?

Od koncertu Maty w sieci regularnie pojawiają się wspólne zdjęcia i nagrania celebrytek. Fani zaczęli nawet żartować, że na polskiej scenie rodzi się nowy duet „BFF”.

Celebrytki wyraźnie wykorzystują zainteresowanie internautów i budują napięcie przed premierą numeru oraz teledysku.