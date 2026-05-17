Ponad 72 tysiące zamordowanych Palestyńczyków nie zrobiło wrażenia na polskim jury Eurowizji. Przyznali Izraelowi maksymalną ilość punktów

2026.05.17

Finał Eurovision Song Contest 2026 wzbudził ogromne emocje nie tylko ze względu na muzykę, ale również z powodów politycznych. Szczególnie dużo kontrowersji wywołała decyzja polskiego jury, które przyznało maksymalne 12 punktów reprezentacji Izraela.

W mediach społecznościowych pojawiła się fala krytyki oraz gorących dyskusji dotyczących udziału Izraela w konkursie oraz decyzji jurorów reprezentujących Polskę. I nic w tym dziwnego. Bo ciężko zrozumieć decyzję polskich jurorów. Przypomnijmy, że ponad 1000 artystów i pracowników branży muzycznej podpisało otwarty list w ramach kampanii „No Music For Genocide”, wzywając do bojkotu Eurowizji, jeśli Izrael nie zostanie wykluczony z udziału. Przez udział Izraela z konkusru wycofała się Irlandia, Holandia, Słowenia, Hiszpania i Islandia.

Ogólnodostępną informacją jest to, że Izraelczycy zamordowali w Strefie Gazy ponad 72 tysiące osób, a ponad połowa z nich to były kobiety i dzieci… Przypomnijmy, że Izrael tygodniami, z pełnym wyrachowaniem blokował pomoc humanitarną dla Palestyńczyków, którzy często umierali z głodu. Izrelscy żółnierze na łamach izraelskiej prasy przyznawali, że mordkowali w Strefie Gazy wszystkich, bez względu na wiek czy płeć. Takie mieli rozkazy… No i na konieć przypomnijmy, że po ataku Rosji na Ukrainę, Rosjanie od razu zostali przez Eurowizję zablokowani i nie mają prawa brać w niej udziału.

Polska przyznała Izraelowi maksymalną liczbę punktów

Największe emocje w Polsce wywołało głosowanie polskiego jury. Maksymalne 12 punktów trafiło właśnie do reprezentanta Izraela, co spotkało się z bardzo ostrą reakcją internautów.

Wielu komentujących podkreślało, że decyzja była szczególnie kontrowersyjna w kontekście sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy oraz protestów organizowanych wokół konkursu.

Część użytkowników mediów społecznościowych określała skład polskiego jury mianem „listy wstydu”, a niektórzy jurorzy zostali zmuszeni do ograniczenia aktywności w swoich profilach społecznościowych.

Polska osiągnęła dobry wynik mimo kontrowersji

Polskę podczas Eurovision Song Contest 2026 reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem Pray.

Wokalistka otrzymała maksymalne 12 punktów od Moldova, Belgium, Germany oraz Austria.

Ostatecznie Polska zakończyła konkurs z wynikiem 150 punktów i zajęła 12. miejsce, co wielu fanów uznało za sukces, szczególnie że przed finałem bukmacherzy typowali Polskę znacznie niżej.

Bułgaria wygrała Eurowizję 2026

Zwyciężczynią tegorocznego Eurovision Song Contest 2026 została Dara z Bulgaria. Jej utwór Bangaranga zdobył 516 punktów i zapewnił Bułgarii pierwsze zwycięstwo w historii konkursu.

Wielu komentatorów podkreślało, że triumf Bułgarii pozwolił uniknąć jeszcze większych politycznych napięć wokół przyszłorocznej edycji Eurowizji.

Kto znalazł się w polskim jury Eurowizji 2026?

W skład polskiego jury podczas Eurovision Song Contest 2026 weszli:

  • Viki Gabor
  • Eliza Orzechowska
  • Filip Kuncewicz
  • Jasiek Piwowarczyk
  • Wiktoria Kida
  • Maurycy Żółtański
  • Staś Kukulski

Jurorzy reprezentowali środowiska muzyczne, medialne oraz branżę kreatywną. Po finale część z nich spotkała się z ogromną falą krytyki w internecie.

Ola Budka wydała oświadczenie po fali hejtu

Duże emocje wywołała także sytuacja Oli Budki, która podczas transmisji przekazywała wyniki polskiego jury.

Dziennikarka podkreśliła później w mediach społecznościowych, że nie brała udziału w głosowaniu i jedynie odczytywała przekazane wyniki. Zaznaczyła również, że nie zgadza się na hejt kierowany pod jej adresem.

„Nie zgadzam się na hejt, który się na mnie wylewa. Jestem rzeczniczką polskiego jury, a nie jego członkinią. Nie brałam udziału w głosowaniu. Wyniki dostaję tuż przed wejściem na wizję, więc nie mogę uzależniać swojej roli od wyników głosowania jury. Nie ma tu miejsca na moje prywatne poglądy” – napisała na Instagramie Ola. 

