Wyjątkowy moment podczas koncertu Maty. Bedoes i dzieci z Cancer Fighters poruszyli cały stadion.

Podczas drugiego koncertu Maty na PGE Narodowym doszło do jednego z najbardziej emocjonalnych momentów całego wydarzenia. Na scenie pojawił się Bedoes 2115 wraz z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters.

Wspólnie wykonali poruszający utwór Diss na raka, który Bedoes nagrał wcześniej z 11-letnią Mają — podopieczną fundacji walczącą z białaczką.

Bedoes zwrócił się do fanów Maty

Choć Maja nie mogła pojawić się na stadionie ze względu na stan zdrowia, Bedoes 2115 poprosił publiczność o wyjątkowy gest.

Raper zachęcił dziesiątki tysięcy fanów zgromadzonych na PGE Narodowym, aby wspólnie zaśpiewali utwór jak najgłośniej właśnie dla niej.

Słowa Bedoesa wywołały ogromne emocje zarówno na stadionie, jak i w mediach społecznościowych. Internauci zgodnie przyznawali później, że był to najbardziej wzruszający moment koncertu.

Borys Szyc zapowiedział wyjątkowy występ

Występ został zapowiedziany przez Borys Szyc, który od dłuższego czasu wspiera działania fundacji Cancer Fighters.

Aktor wcześniej angażował się również w głośną internetową akcję Łatwogangu, podczas której udało się zebrać ponad 282 miliony złotych na cele charytatywne.

Moment wspólnego wykonania „Diss na raka” został nagrodzony ogromnymi owacjami publiczności.

Powstaje wyjątkowa płyta Cancer Fighters

Po zakończeniu występu Bedoes 2115 przekazał fanom kolejną ważną informację. Raper ogłosił, że trwa praca nad specjalnym albumem fundacji Cancer Fighters.

Projekt ma umożliwić podopiecznym fundacji nagranie utworów wspólnie z ich ulubionymi artystami.

Bedoes zdradził również, że kolejny numer powstający w ramach akcji zostanie nagrany razem z Szpaku.

Łatwogang i Quebonafide pojawili się na stadionie

Na stadionie obecny był również Łatwogang, który śledził koncert z trybun razem z Quebonafide.

Kamery kilkukrotnie pokazywały reakcje Łatwogangu i Quebonafide podczas występu Bedoesa oraz dzieci z fundacji. Nagrania z tego momentu szybko stały się viralem w mediach społecznościowych.

Koncert Maty na Narodowym przeszedł do historii

Drugi koncert Mata na PGE Narodowym był finałem stadionowej odsłony trasy #MATA2040 i zgromadził dziesiątki tysięcy fanów.

Na scenie pojawiło się wielu gości ze świata muzyki, internetu i show-biznesu, jednak to właśnie występ Bedoes 2115 oraz podopiecznych Cancer Fighters najmocniej poruszył publiczność.

Wielu internautów podkreśla, że był to jeden z najbardziej wyjątkowych i autentycznych momentów w historii polskich koncertów rapowych.