„Jesteś małą pałą, co honor widziała w kinie. Budzą mnie o szóstej rano, bo żeś nawywijał” – Doda i Fagata we wspólnym numerze na koncercie Maty

Fagata podkreśliła podczas występu, że "tworzą historię"

2026.05.17

Foto: @dodaqueen

Podczas koncertu Maty na stadionie PGE Narodowy doszło do jednego z najbardziej zaskakujących momentów wieczoru. Na scenie pojawiła się Fagata, która wystąpiła razem z Matą oraz Doda. Wspólny występ błyskawicznie wywołał ogromne poruszenie w mediach społecznościowych.

Fagata wystąpiła podczas koncertu Maty na Narodowym

Koncert Maty na PGE Narodowym był jednym z najgłośniejszych wydarzeń muzycznych roku. W trakcie show na scenie pojawiło się wielu gości, jednak największe emocje wzbudziło wejście Fagata.

Influencerka i raperka wykonała razem z Matą utwór „Będę Prezydentem”. Towarzyszyła jej również Natalisa, z którą regularnie pojawia się podczas koncertów.

Doda niespodziewanie pojawiła się na scenie

Największym zaskoczeniem wieczoru okazało się jednak pojawienie się Dody. Gwiazda wspólnie z Fagatą wykonała premierowo nowy utwór „Bad Girls”.

„Jesteś małą pałą, co honor widział w kinie. Budzą mnie o szóstej rano bo żeś nawywijał” – śpiewała Doda. 

Reakcja publiczności była bardzo żywiołowa. Zarówno Doda jak i Fagata wystąpiły w wyzywającej bieliźnie, a słowa numeru odnosiły się do byłych partnerów obu artystek. Fagata podkreśliła podczas występu, że „tworzą historię”. Doda natomist zaprosiła raperkę na swój koncert na Narodowym, który odbędzie się w przyszym roku.

Mata mocno promuje Fagatę

Od kilku miesięcy Mata coraz mocniej wspiera rozwój kariery Fagaty. Influencerka związana jest z wytwórnią rapera i regularnie pojawia się w projektach powiązanych z Matą.

