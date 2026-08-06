Ponad pół miliarda zasięgu. Open’er nowym liderem wśród festiwali muzycznych w Polsce. Tuż za nim Męskie Granie

Open’er Festival wyprzedził Męskie Granie i został festiwalem o największym zasięgu internetowym w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu biletyna.pl, przygotowanego we współpracy z Brand24 i Elephate. Łączny zasięg 40 największych letnich festiwali przekroczył imponujące 540 milionów.
Open’er wyprzedził Męskie Granie
Raport objął analizę internetowych wzmianek o 40 letnich festiwalach muzycznych organizowanych w Polsce. Monitoring prowadzono przez 12 miesięcy – od lipca 2025 do czerwca 2026 – uwzględniając zarówno media tradycyjne, jak i media społecznościowe.
Nowym liderem zestawienia został Open’er Festival, który osiągnął 78,8 mln zasięgu, wyprzedzając dotychczasowego lidera, Męskie Granie (67,7 mln). Podium zamknął Top of the Top Sopot Festival z wynikiem 64,8 mln.
Ranking festiwali pod względem zasięgu:
- Open’er Festival – 78,8 mln
- Męskie Granie – 67,7 mln
- Top of the Top Sopot Festival – 64,8 mln
- ING Silesia Beats – 53 mln
- BitterSweet Festival – 37,5 mln
- Polsat Hit Festiwal – 35,8 mln
Największe awanse w zestawieniu
W tegorocznym rankingu szczególnie wyróżniły się trzy wydarzenia, które zanotowały największy wzrost popularności w sieci.
Największy skok zaliczył BitterSweet Festival, który awansował aż o 17 pozycji. Bardzo duży wzrost odnotował również ING Silesia Beats (+11 miejsc) oraz Polsat Hit Festiwal (+12).
Męskie Granie nadal króluje pod względem liczby publikacji
Choć Open’er został liderem pod względem zasięgu, Męskie Granie pozostaje najczęściej omawianym festiwalem w polskim internecie.
W ciągu analizowanego roku wydarzenie wygenerowało około 6,9 tysiąca wzmianek, co dało mu pierwsze miejsce pod względem liczby publikacji.
Social media napędzają popularność festiwali
Autorzy raportu zwracają uwagę, że media społecznościowe mają dziś kluczowy wpływ na rozpoznawalność wydarzeń muzycznych.
W przypadku Open’era aż 96,6 proc. całkowitego zasięgu pochodziło z social mediów. Jeszcze wyższy wynik osiągnął ING Silesia Beats, gdzie media społecznościowe odpowiadały za 97,9 proc. całkowitego rozgłosu.
Zdaniem ekspertów użytkownicy coraz chętniej dzielą się koncertowymi przeżyciami, zdjęciami i nagraniami, a festiwale budują wokół siebie silne społeczności funkcjonujące przez cały rok.
Nie tylko największe imprezy mają szansę na sukces
Badanie pokazuje również, że dwie trzecie osób, które uczestniczyły już w festiwalach muzycznych, planuje ponownie pojawić się pod sceną w tym sezonie.
Eksperci podkreślają, że o sukcesie wydarzenia coraz częściej decyduje nie tylko line-up, ale także atmosfera, lokalizacja i społeczność skupiona wokół festiwalu. To właśnie dlatego również mniejsze, bardziej kameralne imprezy potrafią skutecznie przyciągać wiernych uczestników.
Pełny ranking festiwali muzycznych 2026
- Open’er Festival – 78,8 mln (2,5 tys. wzmianek)
- Męskie Granie – 67,7 mln (6,9 tys. wzmianek)
- Top of the Top Sopot Festival – 64,8 mln (3,2 tys. wzmianek)
- ING Silesia Beats – 53 mln (701 wzmianek)
- BitterSweet Festival – 37,5 mln (2,1 tys. wzmianek)
- Polsat Hit Festiwal – 35,8 mln (2,2 tys. wzmianek)
- Orange Warsaw Festival – 19,2 mln (2,4 tys. wzmianek)
- CLOUT Festival – 18 mln (1,3 tys. wzmianek)
- Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu – 15,9 mln (1,9 tys. wzmianek)
- Pol’and’Rock Festival – 14,8 mln (798 wzmianek)
- OFF Festival – 14,5 mln (3,2 tys. wzmianek)
- Audioriver Festival – 13,5 mln (2,5 tys. wzmianek)
- Sunrise Festival – 13,4 mln (1,5 tys. wzmianek)
- Rap Stacja Festiwal – 12,2 mln (904 wzmianki)
- Erste Letnie Brzmienia – 10,2 mln (2 tys. wzmianek)
- Mystic Festival – 9,5 mln (2,6 tys. wzmianek)
- Olsztyn Green Festival – 9 mln (765 wzmianek)
- Warsaw Music Festival – 7,7 mln (680 wzmianek)
- Malta Festival – 7,5 mln (1,9 tys. wzmianek)
- Jarocin Festiwal – 5,3 mln (1,4 tys. wzmianek)
- Tauron Nowa Muzyka – 4,9 mln (1,3 tys. wzmianek)
- Great September – 4,8 mln (1,1 tys. wzmianek)
- Rockowizna Festival – 3,6 mln (968 wzmianek)
- Defender Salt Wave Festival – 3,6 mln (137 wzmianek)
- Mazury Hip Hop Festiwal – 2,3 mln (239 wzmianek)
- Summer Dying Loud – 1,7 mln (621 wzmianek)
- Festiwal ZEW się budzi – 1,3 mln (456 wzmianek)
- Festiwal Piknik Country & Folk – 1,3 mln (496 wzmianek)
- Polish Hip-Hop Festival – 1,2 mln (292 wzmianki)
- Enea Edison Festival – 1,1 mln (228 wzmianek)
- Kazimiernikejszyn – 1 mln (334 wzmianki)
- Hells Bells Festival – 946 tys. (466 wzmianek)
- Od Nowa Festiwal – 821 tys. (248 wzmianek)
- Globaltica – 799 tys. (162 wzmianki)
- Ostróda Reggae Festival – 779 tys. (301 wzmianek)
- Festiwal Jana Borysewicza – 545 tys. (126 wzmianek)
- CARBON Silesia Festival – 513 tys. (260 wzmianek)
- Festiwal NADA – 463 tys. (207 wzmianek)
- Brasswood Soundtracks – 239 tys. (45 wzmianek)
- Żubrowisko Festival – 185 tys. (99 wzmianek)