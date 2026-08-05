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Buczer opowiedział o wspólnym numerze z Peją, wydanym przez wytwórnię Tedego. Raper wyjaśnił też dlaczego klip z Rychem zniknął z kanału Wielkie Joł

Buczer wspomina czasy, gdy Peja i Tede byli w dobrych relacjach

2026.08.05

opublikował:

Buczer 2026 Rap Story

Buczer wrócił wspomnieniami do początków PTP i opowiedział w podcaście Rap Story o nietypowej sytuacji, w której wspólny utwór z Peją został wydany przez Wielkie Joł. Raper zdradził również, dlaczego teledysk z Rychem zniknął z kanału YouTube wytwórni Tedego.

Buczer wspomina czasy, gdy Peja i Tede byli w dobrych relacjach

Buczer był gościem podcastu Rap Story, gdzie przez blisko dwie godziny opowiadał o historii PTP oraz kulisach działalności grupy. Jednym z najciekawszych wątków była współpraca z Peją oraz relacje Rycha z Tedem jeszcze przed wybuchem ich głośnego konfliktu.

Raper przypomniał, że w tamtym okresie obaj artyści potrafili wspólnie pojawiać się na scenie i spotykać prywatnie.

– Na koncercie z okazji premiery, który zrobiliśmy w Od Nowie, to oni byli razem na scenie. Jeszcze Jacek i Rychu chyba rozliczali jakieś zaległe dwie stówy i przybijali sobie piątki. Potem wszyscy razem byliśmy na melanżu, więc to był fajny czas. Oni nigdy nie pałali do siebie wielką miłością, ale zawsze była jakaś dyplomacja. Ten pożar prędzej czy później i tak by wybuchł – wspominał Buczer.

Dlaczego klip PTP i Pei zniknął z kanału Wielkie Joł?

Buczer odniósł się także do sytuacji, która doprowadziła do usunięcia teledysku PTP i Pei z kanału Wielkie Joł. Jak wyjaśnił, wszystko było konsekwencją narastającego konfliktu między Tedem a Peją.

Według rapera iskrą zapalną miała być trasa koncertowa ogłoszona przez Tedego.

– Jacek trochę wykonał taki dziwny ruch, bo wkręcił nas w tę całą awanturę. Ogłosił trasę „Wszystko na mój koszt” i wrzucił nas na plakaty. Wyglądało to tak, jakbyśmy jechali z nim w trasę, a my nawet o tym nie wiedzieliśmy. Dziecinada i poszło – powiedział.

Peja miał zażądać usunięcia teledysku

Jak zdradził Buczer, efektem całego zamieszania było usunięcie wspólnego klipu z kanału YouTube Wielkiego Joł. Raper nie ukrywa, że najbardziej ucierpiało na tym właśnie PTP.

– Straciliśmy przez to klip, bo Rychu się wkurzył i zrobił dym. Ten teledysk miał wtedy około dwóch milionów wyświetleń, a w tamtych czasach to było jak sto milionów dzisiaj. Rychu kazał go usunąć. Uważam, że to było słabe posunięcie, bo tylko my na tym straciliśmy – przyznał Buczer.

Choć od tych wydarzeń minęło wiele lat, historia konfliktu między Peją i Tedem wciąż budzi emocje wśród fanów polskiego hip-hopu, a wspomnienia Buczera rzucają nowe światło na kulisy tamtych wydarzeń.

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