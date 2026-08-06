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Diddy wydał fortunę na obronę. Prawnicy mieli kosztować go nawet 8 milionów dolarów

Proces rapera był jedną z najgłośniejszych spraw w amerykańskim show-biznesie

2026.08.06

opublikował:

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Sean „Diddy” Combs miał zapłacić od 7 do 8 milionów dolarów za reprezentowanie go w federalnej sprawie karnej. Według nowych doniesień ogromna kwota trafiła do zespołu znanych prawników, którzy bronili rapera przed najpoważniejszymi zarzutami.

Proces Diddy’ego był jedną z najgłośniejszych spraw w amerykańskim show-biznesie ostatnich lat. Producent i założyciel Bad Boy Records został zatrzymany we wrześniu 2024 roku, a jego proces trwał osiem tygodni.

Nawet 8 milionów dolarów za obronę

Jak informuje TMZ, powołując się na osoby mające bezpośrednią wiedzę o sprawie, Diddy miał wydać od 7 do 8 milionów dolarów na honoraria swoich prawników. W skład zespołu obrońców wchodzili m.in. Marc Agnifilo, Teny Geragos, Brian Steel i Nicole Westmoreland.

Dla większości osób byłaby to astronomiczna suma, jednak według amerykańskich mediów majątek rapera liczony jest w setkach milionów dolarów.

Z najpoważniejszych zarzutów został uniewinniony

Diddy odpowiadał przed sądem m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej (RICO), handel ludźmi w celach seksualnych oraz transport osób w celu prostytucji.

Ława przysięgłych uniewinniła go od zarzutów dotyczących RICO i handlu ludźmi. Został jednak uznany za winnego dwóch naruszeń ustawy Mann Act, dotyczącej transportowania osób przez granice stanów w celu świadczenia usług seksualnych.

Odbywa karę więzienia

W październiku 2025 roku sąd skazał rapera na 50 miesięcy więzienia. Obecnie przebywa w federalnym zakładzie karnym Fort Dix w stanie New Jersey.

Niedawno media informowały również, że po bójce z innym osadzonym Diddy trafił do izolatki, a jego przewidywana data zwolnienia została ponownie zmieniona.

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