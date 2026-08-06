A$AP Rocky uderza w Drake’a. „To dziwne, że wciąż nie potrafi odpuścić Rihannie”

A$AP Rocky odniósł się do napiętych relacji z Drake’em. Raper stwierdził, że nie rozumie, dlaczego Kanadyjczyk nadal nawiązuje do Rihanny i ich dawnego związku. Według partnera wokalistki wszyscy już dawno ruszyli dalej – poza Drake’em.

A$AP Rocky: „To naprawdę dziwne”

Podczas wywiadu w programie „The Jason Lee Show” A$AP Rocky skomentował ostatnie wersy Drake’a oraz internetowe spekulacje dotyczące Rihanny.

– To naprawdę dziwne. My z Rihanną poszliśmy dalej, a on wciąż wydaje się tym wszystkim przejęty. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe – powiedział raper.

Rocky dodał, że całą sytuację dodatkowo podsycają internauci, którzy tworzą własne teorie i nakręcają konflikt w mediach społecznościowych.

Odpowiedź na wers z albumu „Iceman”

A$AP Rocky odniósł się również do fragmentu utworu z najnowszego albumu Drake’a „Iceman”, w którym raper sugeruje, że Rihanna nie promowała płyty partnera.

Zdaniem Rocky’ego takie oczekiwania są bezsensowne.

– Rihanna nie pojawia się na tym albumie, więc nie ma żadnego obowiązku go promować – wyjaśnił.

Dodał, że gdyby wokalistka opublikowała post dotyczący jego wydawnictwa, natychmiast pojawiłyby się zarzuty, że wykorzystuje popularność swojej żony do zwiększenia sprzedaży.

Przyjaźń z Drake’em to już przeszłość

A$AP Rocky przypomniał również, że jego relacje z Drake’em należą już do przeszłości. Jak podkreślił, nie zamierza odbudowywać tej znajomości i liczy na to, że Drake również zamknie ten rozdział.

Konflikt pomiędzy raperami trwa od dłuższego czasu, a kolejne publiczne wypowiedzi pokazują, że mimo upływu czasu emocje wokół ich relacji wciąż nie wygasły.