Drake rozdał ponad milion dolarów kobietom. Gotówka, luksusowe auta i torebki Birkin

Drake po raz kolejny zorganizował wyjątkowy wieczór dla kobiet w Toronto. Podczas trzeciej edycji wydarzenia „Strong Women, Stronger Drinks” raper rozdał uczestniczkom ponad milion dolarów w gotówce, samochodach i luksusowych prezentach.

Drake zorganizował kolejną edycję „Strong Women, Stronger Drinks”

Impreza odbyła się we wtorek wieczorem w zabytkowym Casa Loma w Toronto. Wydarzenie miało charakter zamknięty i zostało przygotowane z myślą o kanadyjskich kobietach – przedsiębiorczyniach, twórczyniach internetowych oraz właścicielkach biznesów.

Według informacji przekazanych przez TMZ, dziesięć uczestniczek otrzymało po 50 tysięcy dolarów, a kolejne sześć zostało obdarowanych czekami na 100 tysięcy dolarów.

Gotówka, Mercedesy G-Class, BMW i torebki Birkin

Nagrania z imprezy szybko obiegły media społecznościowe. Widać na nich momenty, w których Drake osobiście wręcza kobietom wysokie kwoty pieniędzy. Na miejscu czekały także luksusowe samochody, w tym Mercedesy klasy G (G-Wagon) oraz BMW, które również trafiły do wybranych uczestniczek.

Na tym jednak nie koniec atrakcji. Goście wydarzenia otrzymali również ekskluzywne nagrody, w tym słynne torebki Birkin, uznawane za jedne z najbardziej luksusowych na świecie.

Drake kontynuuje swoją tradycję

„Strong Women, Stronger Drinks” odbyło się już po raz trzeci. Coroczna impreza organizowana przez rapera ma na celu wyróżnienie kobiet odnoszących sukcesy w różnych branżach i stworzenie przestrzeni do wspólnego świętowania ich osiągnięć.

Tegoroczna edycja była jednak zdecydowanie najbardziej hojna. Łączna wartość rozdanych nagród przekroczyła milion dolarów, co sprawiło, że wydarzenie ponownie odbiło się szerokim echem w mediach.