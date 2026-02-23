Wokalista Tame Impala przespał galę Grammy, na której dostał nagrodę

Kevin Parker, lider Tame Impala, ujawnił, że zasnął podczas niedawnej ceremonii Grammy, mimo że zdobył nagrodę. Artysta wygrał w kategorii Best Dance/Electronic Recording za singiel „End Of Summer”.

Zapomniane Grammy i reakcja z Australii

Ceremonia odbyła się 1 lutego w Los Angeles. To drugi z rzędu triumf Tame Impala w tej kategorii, po wcześniejszej wygranej za „Neverender” w 2025 roku. Parker przyznał w rozmowie z Mac DeMarco dla Interview Magazine, że był kompletnie nieświadomy, co się wydarzyło:

„Szczerze mówiąc, zapomniałem, że w ogóle są” – przyznał.

„Zapomniałem też, że byłem nominowany. Musicie sobie wyobrazić moje zdezorientowanie, bo w Australii budzimy się i dowiadujemy się, co wydarzyło się w Ameryce w nocy. Telefon wybuchł od gratulacji – 30 wiadomości, ale nikt nie pisał, za co. Ja myślę: 'Za co, k***a?’”

„End Of Summer” – psychodeliczny acid house

Singiel „End Of Summer” ukazał się w lipcu i trwa ponad siedem minut, czerpiąc inspiracje z ruchu acid house. To pierwszy singiel z piątego albumu Tame Impala, „Deadbeat”.

Nadchodząca trasa koncertowa i współprace

Parker w kwietniu i maju odwiedzi Wielką Brytanię i Europę w ramach trasy po arenach, z koncertami w Londynie, Manchesterze, Birmingham, Glasgow i Dublinie. Latem trasa przeniesie się do Ameryki Północnej.

Artysta potwierdził także udział w nadchodzącym albumie Thundercat „Distracted”, pierwszym od sześciu lat, współpracując z A$AP Rocky, WILLOW, Lil Yachty i innymi. Ostatnio Parker był też widziany w studiu z członkami zespołów Geese, Pond i King Gizzard & the Lizard Wizard.