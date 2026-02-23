CGM

Wokalista Tame Impala przespał galę Grammy, na której dostał nagrodę

„Zapomniałem, że w ogóle są”

2026.02.23

opublikował:

Wokalista Tame Impala przespał galę Grammy, na której dostał nagrodę

Kevin Parker, lider Tame Impala, ujawnił, że zasnął podczas niedawnej ceremonii Grammy, mimo że zdobył nagrodę. Artysta wygrał w kategorii Best Dance/Electronic Recording za singiel „End Of Summer”.

Zapomniane Grammy i reakcja z Australii

Ceremonia odbyła się 1 lutego w Los Angeles. To drugi z rzędu triumf Tame Impala w tej kategorii, po wcześniejszej wygranej za „Neverender” w 2025 roku. Parker przyznał w rozmowie z Mac DeMarco dla Interview Magazine, że był kompletnie nieświadomy, co się wydarzyło:

  • „Szczerze mówiąc, zapomniałem, że w ogóle są” – przyznał.

  • „Zapomniałem też, że byłem nominowany. Musicie sobie wyobrazić moje zdezorientowanie, bo w Australii budzimy się i dowiadujemy się, co wydarzyło się w Ameryce w nocy. Telefon wybuchł od gratulacji – 30 wiadomości, ale nikt nie pisał, za co. Ja myślę: 'Za co, k***a?’”

„End Of Summer” – psychodeliczny acid house

Singiel „End Of Summer” ukazał się w lipcu i trwa ponad siedem minut, czerpiąc inspiracje z ruchu acid house. To pierwszy singiel z piątego albumu Tame Impala, „Deadbeat”.

Nadchodząca trasa koncertowa i współprace

Parker w kwietniu i maju odwiedzi Wielką Brytanię i Europę w ramach trasy po arenach, z koncertami w Londynie, Manchesterze, Birmingham, Glasgow i Dublinie. Latem trasa przeniesie się do Ameryki Północnej.

Artysta potwierdził także udział w nadchodzącym albumie Thundercat „Distracted”, pierwszym od sześciu lat, współpracując z A$AP Rocky, WILLOW, Lil Yachty i innymi. Ostatnio Parker był też widziany w studiu z członkami zespołów Geese, Pond i King Gizzard & the Lizard Wizard.

Tagi


Popularne newsy

Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewictwo…
NEWS

Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewictwo…

Złoty przycisk w pierwszym odcinku nowego sezonu Mam talent. Julia Wieniawa wysłała znakomitą 10-latkę do półfinałów
NEWS

Złoty przycisk w pierwszym odcinku nowego sezonu Mam talent. Julia Wieniawa wysłała znakomitą 10-latkę do półfinałów

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem
NEWS

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem

Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepiękna (…) Chcę uprawiać z tobą seks”
NEWS

Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepiękna (…) Chcę uprawiać z tobą seks”

Wieniawa śpiewa Kizo, Kizo śpiewa Wieniawę. Wersja „Kocham” rapera nie do odsłyszenia
NEWS

Wieniawa śpiewa Kizo, Kizo śpiewa Wieniawę. Wersja „Kocham” rapera nie do odsłyszenia

Zbuku: „Za co, że nie czujesz strachu, choć przed tobą skarpa, za to, że ta cała scena jest dziś ch*ja warta”
NEWS

Zbuku: „Za co, że nie czujesz strachu, choć przed tobą skarpa, za to, że ta cała scena jest dziś ch*ja warta”

Kali łączy siły z Pezetem w numerze „Od nowa”: „Zaczynam od nowa jakbym nigdy nie rapował”
NEWS

Kali łączy siły z Pezetem w numerze „Od nowa”: „Zaczynam od nowa jakbym nigdy nie rapował”

Polecane

CGM
Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużna

Michał Wiśniewski ocenił serial o Dodzie. Artystka nie pozostała dłużn ...

"Takim osobom bardzo trudno znaleźć partnera"

44 minuty temu

CGM
Jessie Ware wzruszyła podczas BAFTA 2026. Niezapomnianym „The Way We Were” pożegnała takie gwiazdy jak Robert Redford, Diane Keaton i Gene Hackman

Jessie Ware wzruszyła podczas BAFTA 2026. Niezapomnianym „The Way We W ...

Występ, który przejdzie do historii

1 godzinę temu

CGM
Doda dziękuje Agnieszka Woźniak-Starak. Czy to koniec wieloletniego konfliktu?

Doda dziękuje Agnieszka Woźniak-Starak. Czy to koniec wieloletniego ko ...

Milion złotych na pomoc dla zwierząt

1 godzinę temu

CGM
Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepiękna (…) Chcę uprawiać z tobą seks”

Natalisa uczy Blueface’a mówić po polsku: „Jesteś przepięk ...

Wczoraj odbył się live amerykańskiego rapera z udziałem Fagaty

24 godziny temu

CGM
Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewictwo…

Podczas live’a Blueface zapytał Fagatę czy straci z nim dziewict ...

„I Think I Love Her”

1 dzień temu

CGM
Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem

Amerykański raper i Fagata opublikowali wspólny post na Instagramie

1 dzień temu