Złoty przycisk w pierwszym odcinku nowego sezonu Mam talent. Julia Wieniawa wysłała znakomitą 10-latkę do półfinałów

Foto: TVN

To był moment, który bez wątpienia przejdzie do historii 17. edycji Mam Talent!. Emocje sięgnęły zenitu, gdy Julia Wieniawa bez chwili zawahania wcisnęła złoty przycisk, zapewniając młodej uczestniczce bezpośredni awans do półfinałów.

Złoty przycisk dla Niny Żubrowskiej Mestre

Bohaterką wieczoru została 10-letnia Nina Żubrowska Mestre z Krakowa. Dziewczynka wykonała poruszający utwór, który zachwycił zarówno publiczność, jak i jurorów. Po ostatnich dźwiękach sala wstała z miejsc, nagradzając ją owacją na stojąco.

Chwilę później wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał – Julia Wieniawa nacisnęła Golden Buzzer. Na scenę posypało się złote konfetti, a młoda wokalistka nie była w stanie powstrzymać łez wzruszenia.

„Czekałam na Ciebie, dziewczyno!”

– Czekałam na Ciebie, dziewczyno! Super, gratulacje! Moje złoto! I widzimy się w półfinałach – powiedziała wyraźnie poruszona.

Nina przyznała, że śpiew to jej wielka pasja, choć – jak zdradziła – ma także inne marzenia. Jedno jest pewne: jej występ już teraz uznawany jest za jeden z najbardziej pamiętnych momentów 17. sezonu programu.

Czy młoda wokalistka sięgnie po zwycięstwo? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach.