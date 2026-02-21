CGM

Złoty przycisk w pierwszym odcinku nowego sezonu Mam talent. Julia Wieniawa wysłała znakomitą 10-latkę do półfinałów

„Czekałam na Ciebie, dziewczyno!”

2026.02.21

opublikował:

Złoty przycisk w pierwszym odcinku nowego sezonu Mam talent. Julia Wieniawa wysłała znakomitą 10-latkę do półfinałów

Foto: TVN

To był moment, który bez wątpienia przejdzie do historii 17. edycji Mam Talent!. Emocje sięgnęły zenitu, gdy Julia Wieniawa bez chwili zawahania wcisnęła złoty przycisk, zapewniając młodej uczestniczce bezpośredni awans do półfinałów.

Złoty przycisk dla Niny Żubrowskiej Mestre

Bohaterką wieczoru została 10-letnia Nina Żubrowska Mestre z Krakowa. Dziewczynka wykonała poruszający utwór, który zachwycił zarówno publiczność, jak i jurorów. Po ostatnich dźwiękach sala wstała z miejsc, nagradzając ją owacją na stojąco.

Chwilę później wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał – Julia Wieniawa nacisnęła Golden Buzzer. Na scenę posypało się złote konfetti, a młoda wokalistka nie była w stanie powstrzymać łez wzruszenia.

„Czekałam na Ciebie, dziewczyno!”

Jurorka nie kryła emocji.

– Czekałam na Ciebie, dziewczyno! Super, gratulacje! Moje złoto! I widzimy się w półfinałach – powiedziała wyraźnie poruszona.

Nina przyznała, że śpiew to jej wielka pasja, choć – jak zdradziła – ma także inne marzenia. Jedno jest pewne: jej występ już teraz uznawany jest za jeden z najbardziej pamiętnych momentów 17. sezonu programu.

Czy młoda wokalistka sięgnie po zwycięstwo? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Mam Talent! TVN (@mamtalent_tvn)

Tagi


Popularne newsy

Powiedz na osiedlu, że powrócił legendarny zespół Płomień 81!
NEWS

Powiedz na osiedlu, że powrócił legendarny zespół Płomień 81!

Lil Poppa strzelił do siebie po wypadku samochodowym na oczach swojego managera
NEWS

Lil Poppa strzelił do siebie po wypadku samochodowym na oczach swojego managera

Machine Gun Kelly dograł się na nowy album Okiego. Panowie ogłosili to podczas koncertu w Krakowie
NEWS

Machine Gun Kelly dograł się na nowy album Okiego. Panowie ogłosili to podczas koncertu w Krakowie

Zara Larsson apeluje do Wikipedii o „ładne” zdjęcie
NEWS

Zara Larsson apeluje do Wikipedii o „ładne” zdjęcie

Agnieszka Woźniak-Starak bałaby się spotkania z Dodą, ale zapraszała ją do podcastu, który prowadziła z Gabi Drzewiecką
NEWS

Agnieszka Woźniak-Starak bałaby się spotkania z Dodą, ale zapraszała ją do podcastu, który prowadziła z Gabi Drzewiecką

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem
NEWS

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem

Doda ostro o Edwardzie Miszczaku: „Zniszczył życie moim rodzicom”
NEWS

Doda ostro o Edwardzie Miszczaku: „Zniszczył życie moim rodzicom”

Polecane

CGM
Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem

Fagata spotka się dziś w nocy z Bluefacem

Amerykański raper i Fagata opublikowali wspólny post na Instagramie

5 godzin temu

CGM
Oryginalna wersja „Dead Presidents” Jay-Z trafia na streaming

Oryginalna wersja „Dead Presidents” Jay-Z trafia na streaming

W teledysku Notorius BIG

7 godzin temu

CGM
Camila Cabello apeluje o pomoc dla Kuby: „Ludzie głodują”

Camila Cabello apeluje o pomoc dla Kuby: „Ludzie głodują”

„67 lat dyktatury i opresyjnego reżimu”

11 godzin temu

CGM
Wieniawa śpiewa Kizo, Kizo śpiewa Wieniawę. Wersja „Kocham” rapera nie do odsłyszenia

Wieniawa śpiewa Kizo, Kizo śpiewa Wieniawę. Wersja „Kocham” rapera nie ...

Czy z tej wizyty w studiu narodzi się wspólny numer?

13 godzin temu

CGM
Singlem „Omen” Frontside zapowiada album „Nemesis”

Singlem „Omen” Frontside zapowiada album „Nemesis”

Głos niepokoju

15 godzin temu

CGM
Kali łączy siły z Pezetem w numerze „Od nowa”: „Zaczynam od nowa jakbym nigdy nie rapował”

Kali łączy siły z Pezetem w numerze „Od nowa”: „Zacz ...

Przemiana i nowy rozdział

16 godzin temu