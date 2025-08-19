Wojtek Mazolewski Quintet podbija świat z albumem „Live Spirit I”

fot. P. Tarasewicz / CGM.PL

Wojtek Mazolewski Quintet (WMQ) odnosi kolejne międzynarodowe sukcesy dzięki swojemu najnowszemu, podwójnemu albumowi „Live Spirit I”. Płyta, wypełniona duchową głębią i pełnymi energii improwizacjami, zdobywa uznanie zarówno wiernych fanów jazzu, jak i nowych słuchaczy na całym świecie.

Album łączy tradycję polskiego jazzu z nowoczesnym podejściem, tworząc muzykę, która inspiruje i porusza. WMQ udowadnia, że polska scena jazzowa jest silną marką rozpoznawaną na arenie międzynarodowej.

Międzynarodowe uznanie krytyków

„Live Spirit I” został dostrzeżony i doceniony przez prestiżowe media oraz stacje radiowe na całym świecie. Recenzje pojawiły się m.in. w Jazzwise, Record Collector oraz Jazz Forum. Utwory zespołu emitowane są w takich rozgłośniach jak BBC 6, Worldwide FM, Cosmic Jazz, KEXP, Mondo Jazz, One Jazz Radio, EASTSIDE FM, Chaotic Good Jazz i wielu innych.

Wybrane opinie krytyków:

Record Collector (07/25) ★★★★: „WMQ tworzy poczucie kosmicznej wspólnoty z oszałamiającym albumem Live Spirit I (…) wyróżniają się utwory New Energy oraz Polka.”

Jazzwise (08/25) ★★★★: „Mazolewski łączy współczesny post-bop z tradycją polskiego jazzu, jednocześnie otwierając się na eksploracyjne, swobodne improwizacje.”

In Your Eyes (Włochy, 08/25): „WMQ wyróżnia się doświadczeniem i spełnioną obietnicą ofiarowania chwili wytchnienia w codziennym chaosie.”

Jazz Forum (08/25): „Zespół podąża duchową ścieżką Coltrane’ów czy Sandersa, jednocześnie podkreślając słowiańskiego ducha polskiego jazzu.”

Sukces również w Polsce

Album „Live Spirit I” odniósł sukces także na rodzimym rynku. W pierwszym tygodniu od premiery uplasował się na 14. miejscu listy OLiS pod względem sprzedaży albumów fizycznych. To dowód na to, że jazz – mimo swojej niszowej formy – może przyciągać szerokie grono odbiorców.

WMQ – polski jazz na światowym poziomie

Wojtek Mazolewski i jego kwintet potwierdzają, że polski jazz jest wyjątkową marką, która inspiruje i zachwyca zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Łącząc duchowość, tradycję i nowoczesne brzmienia, WMQ zdobywa serca słuchaczy na całym świecie i umacnia swoją pozycję wśród najbardziej rozpoznawalnych zespołów jazzowych XXI wieku.