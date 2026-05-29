Wojciech Baranowski wraca z nowym albumem. „Waniliowy” dostępny od dziś

Nowy kierunek muzyczny Wojciecha Baranowskiego

2026.05.29

Wojciech Baranowski otwiera nowy rozdział swojej kariery. Artysta, który przez lata działał pod pseudonimem BARANOVSKI, właśnie wydał album „Waniliowy”. To najbardziej osobisty projekt w jego dotychczasowej twórczości i jednocześnie symboliczny początek nowego etapu muzycznej drogi.

BARANOVSKI zmienia się w Wojciecha Baranowskiego

Powrót artysty rozpoczął się od premiery singla „Waniliowy”, który ukazał się po dwuletniej przerwie wydawniczej. Już wtedy było jasne, że Wojciech Baranowski stawia na duże zmiany — zarówno muzyczne, jak i wizerunkowe.

Wraz z nowym materiałem wokalista zrezygnował z dotychczasowego pseudonimu BARANOVSKI i postawił na działalność pod własnym imieniem i nazwiskiem.

„Waniliowy” to najbardziej osobisty album w karierze

Nowa płyta Wojciecha Baranowskiego składa się z dziewięciu utworów, które artysta stworzył całkowicie samodzielnie. Sam odpowiada za kompozycje, teksty oraz produkcję albumu.

„Waniliowy” to intymny i momentami surowy projekt, w którym Baranowski rozlicza się z własną karierą, sukcesami oraz trudniejszymi momentami życia artystycznego.

Album wyróżnia się oszczędnym brzmieniem i bardziej minimalistycznym podejściem niż wcześniejsze wydawnictwa artysty.

Singiel „Waniliowy” został świetnie przyjęty

Premierowy utwór spotkał się z bardzo pozytywną reakcją słuchaczy. Fani docenili przede wszystkim szczerość i bezkompromisowość artysty.

Singiel już w dniu premiery trafił na okładkę oraz pierwsze miejsce playlisty New Music Friday Polska w serwisie Spotify, co potwierdziło duże zainteresowanie powrotem Wojciecha Baranowskiego.

Nowy kierunek muzyczny Wojciecha Baranowskiego

Artysta podkreśla, że „Waniliowy” to album, który musiał stworzyć przede wszystkim dla siebie. Płyta powstawała w skupieniu i samotności, co wyraźnie słychać w jej klimacie.

Nowe wydawnictwo może okazać się dużym zaskoczeniem dla fanów wcześniejszej twórczości BARANOVSKIEGO, ale jednocześnie otwiera przed muzykiem zupełnie nowe możliwości artystyczne.

Wojciech Baranowski stawia na autentyczność

„Waniliowy” pokazuje Wojciecha Baranowskiego w bardziej dojrzałej i autentycznej odsłonie. To album oparty na emocjach, introspekcji i świadomym odejściu od bardziej komercyjnego brzmienia.

Wszystko wskazuje na to, że nowy etap w karierze artysty dopiero się rozpoczyna.

