Właśnie miała ruszyć duża kampania reklamowa z Bedoesem. Firma, z która pracuej raper zamieniła ją na kampanię promującą fundację Cancer Fighters

Gdy międzynarodowa korporacja zachowuje się nak należy...

2026.05.21

opublikował:

Bedoes 2115

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

Bedoes 2115 poinformował fanów, że na razie wycofuje się z nowych działań reklamowych. Raper opublikował obszerne oświadczenie, w którym ujawnił również kulisy współpracy z marką Activia.

Bedoes przesuwa kampanię reklamową

Jak wyjaśnił Bedoes 2115, kampania reklamowa przygotowana wspólnie z Activią miała wystartować już teraz i obejmować m.in. billboardy oraz spoty promocyjne. Ostatecznie marka zgodziła się jednak przesunąć działania o kilka miesięcy.

Decyzja ma związek z ostatnimi wydarzeniami wokół livestreamu Łatwogang i akcjami pomocowymi wspieranymi przez rapera.

Billboardy dla Cancer Fighters

Największe poruszenie wywołała jednak informacja, że opłacone już billboardy nie zostaną wykorzystane do promocji kampanii reklamowej. Zamiast tego mają promować działalność fundacji Cancer Fighters.

Bedoes 2115 zdradził również, że marka wsparła zbiórkę prowadzoną przez fundację i wykupiła tysiąc bandan „Maja”. Dodatkowo na oddziały dla podopiecznych mają zostać przekazane nutridrinki.

„Jestem dumny, że mogę współpracować z takimi markami i dziękuję raz jeszcze za wyrozumiałość i realne wsparcie dla fundacji” – napisał raper.

„Najważniejsi są podopieczni”

W swoim wpisie Bedoes 2115 podkreślił, że obecnie najważniejsze jest nagłośnienie działań pomocowych, a nie promocja jego osoby.

„Teraz najważniejsi są podopieczni i podopieczne fundacji i to im uwaga jest potrzebna najbardziej, nie mi.”

Fani w komentarzach docenili zarówno decyzję rapera, jak i postawę marki, która zgodziła się zmienić strategię kampanii na rzecz wsparcia działań charytatywnych.

Bedoes kolejny raz angażuje się społecznie

To nie pierwszy raz, gdy Bedoes 2115 angażuje swoją popularność w działania społeczne i pomocowe. Raper od lat wspiera różne inicjatywy charytatywne, a jego akcje regularnie spotykają się z dużym odzewem fanów.

Tym razem szczególne emocje wzbudził fakt, że przestrzeń reklamowa przeznaczona pierwotnie na kampanię komercyjną zostanie wykorzystana do promocji fundacji pomagającej dzieciom chorującym na nowotwory.

