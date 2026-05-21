Do sieci trafiło nagranie z zatrzymania byłej żony Eminema. Kim Scott zalała się łzami po tym, jak założono jej kajdanki

Kim Scott, była żona Eminem, została zatrzymana po kolizji drogowej w pobliżu Detroit. Do sieci trafiło nagranie z policyjnej kamery, na którym widać, jak kobieta rozpłakuje się po założeniu kajdanek podczas interwencji związanej z podejrzeniem prowadzenia auta pod wpływem alkoholu.

Kim Scott tłumaczyła się oślepiającymi światłami ciężarówki

Na opublikowanym materiale funkcjonariusz pyta Kim Scott o okoliczności zdarzenia. Kobieta wyjaśnia, że podczas skrętu została oślepiona światłami nadjeżdżającej ciężarówki, co miało doprowadzić do zderzenia z innym pojazdem.

W trakcie kontroli policjant zapytał ją również, czy piła alkohol. Scott przyznała, że spożywała alkohol wcześniej tego wieczoru.

Test trzeźwości i emocjonalna reakcja

Po rozmowie Kim Scott została poddana standardowym testom trzeźwości. Gdy funkcjonariusze zdecydowali o założeniu kajdanek, kobieta zaczęła płakać i odwróciła się od kamery.

Według informacji przekazanych przez amerykańskie media, policja podejrzewała prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze mieli stwierdzić, że poziom alkoholu we krwi był dwukrotnie wyższy od dopuszczalnego limitu.

Kolejne problemy prawne Kim Scott

To nie pierwszy incydent z udziałem byłej żony Eminema w ostatnich miesiącach. Kilka dni przed zatrzymaniem Kim Scott miała przyznać się do zarzutów związanych z innym zdarzeniem drogowym z lutego 2026 roku.

Prokuratura twierdzi, że kobieta uderzyła wtedy w zaparkowany samochód podczas wyjazdu na zakupy ze swoim synem Parkerem i jego znajomymi. Scott usłyszała zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie ograniczonej sprawności oraz niezgłoszenia kolizji.

Wyrok w tej sprawie ma zostać ogłoszony w przyszłym miesiącu.

Burzliwa historia Kim Scott i Eminema

Eminem i Kim Scott byli jedną z najbardziej medialnych par amerykańskiego show-biznesu. Ich relacja przez lata była pełna rozstań, powrotów i konfliktów, które raper wielokrotnie opisywał w swoich utworach.

Para pobrała się po raz pierwszy w 1999 roku, rozwiodła dwa lata później, a następnie ponownie stanęła na ślubnym kobiercu w 2006 roku. Drugie małżeństwo również zakończyło się rozwodem po kilku miesiącach.