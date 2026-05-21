Siostra Alberto i Josefa Bratana zawalczy na gali Fight Mode. Jej przeciwniczką będzie uczestniczka „Królowych przetrwania”

Jessica Kusz została ogłoszona jako jedna z zawodniczek nowej federacji walk na gołe pięści Fight Mode. Debiutancka gala organizacji odbędzie się już 23 maja w Poznań.
Jessica Kusz zadebiutuje w Fight Mode
Nowa federacja odkryła już wszystkie karty przed swoim pierwszym wydarzeniem. Jednym z głośniejszych nazwisk okazała się właśnie Jessica Kusz, prywatnie siostra Alberto oraz Josef Bratan.
Jej rywalką będzie Dominika Rybak.
Federacja zapowiada mocny debiut
W oficjalnym komunikacie Fight Mode przedstawiła Jessicę jako osobę odporną na presję i konsekwentnie pracującą nad swoją formą.
„Jessica Kusz, zawodniczka, która zna ciężar presji i nie cofa się ani o krok. Codziennie buduje nie tylko swoje ciało, ale i mental innych…”
Organizacja podkreśla, że walka ma być jednym z ciekawszych punktów debiutanckiej gali.
Dominika Rybak trenowała w Tajlandii
Po drugiej stronie stanie Dominika Rybak, która według zapowiedzi federacji zamieniła internetowy lifestyle na intensywne treningi w Tajlandii.
Fight Mode zapowiada starcie jako pojedynek dwóch mocnych charakterów i kobiet gotowych na brutalne warunki walk na gołe pięści.
Sandra Kubicka i Łukasz Jurkowski twarzami federacji
Twarzami nowego projektu zostali Sandra Kubicka oraz Łukasz Jurkowski.
Federacja podkreśla, że chce stawiać na sportowy charakter wydarzeń oraz zawodników przygotowanych fizycznie i mentalnie do tego typu pojedynków.
Gala Fight Mode już 23 maja
Debiutancka gala Fight Mode odbędzie się 23 maja w Poznań. Organizacja zapowiada kolejne nazwiska i chce mocno wejść na rynek freak fightów oraz walk na gołe pięści.
View this post on Instagram