Siostra Alberto i Josefa Bratana zawalczy na gali Fight Mode. Jej przeciwniczką będzie uczestniczka „Królowych przetrwania”

Gala Fight Mode już 23 maja

2026.05.21

opublikował:

Jessica Kusz Dominika Rybak

Jessica Kusz została ogłoszona jako jedna z zawodniczek nowej federacji walk na gołe pięści Fight Mode. Debiutancka gala organizacji odbędzie się już 23 maja w Poznań.

Jessica Kusz zadebiutuje w Fight Mode

Nowa federacja odkryła już wszystkie karty przed swoim pierwszym wydarzeniem. Jednym z głośniejszych nazwisk okazała się właśnie Jessica Kusz, prywatnie siostra Alberto oraz Josef Bratan.

Jej rywalką będzie Dominika Rybak.

Federacja zapowiada mocny debiut

W oficjalnym komunikacie Fight Mode przedstawiła Jessicę jako osobę odporną na presję i konsekwentnie pracującą nad swoją formą.

„Jessica Kusz, zawodniczka, która zna ciężar presji i nie cofa się ani o krok. Codziennie buduje nie tylko swoje ciało, ale i mental innych…”

Organizacja podkreśla, że walka ma być jednym z ciekawszych punktów debiutanckiej gali.

Dominika Rybak trenowała w Tajlandii

Po drugiej stronie stanie Dominika Rybak, która według zapowiedzi federacji zamieniła internetowy lifestyle na intensywne treningi w Tajlandii.

Fight Mode zapowiada starcie jako pojedynek dwóch mocnych charakterów i kobiet gotowych na brutalne warunki walk na gołe pięści.

Sandra Kubicka i Łukasz Jurkowski twarzami federacji

Twarzami nowego projektu zostali Sandra Kubicka oraz Łukasz Jurkowski.

Federacja podkreśla, że chce stawiać na sportowy charakter wydarzeń oraz zawodników przygotowanych fizycznie i mentalnie do tego typu pojedynków.

Gala Fight Mode już 23 maja

Debiutancka gala Fight Mode odbędzie się 23 maja w Poznań. Organizacja zapowiada kolejne nazwiska i chce mocno wejść na rynek freak fightów oraz walk na gołe pięści.

 

