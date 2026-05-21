Kylie Minogue miała nawrót raka po 16 latach. Drugą diagnozę utrzymywała w tajemnicy

2026.05.21

Kylie Minogue wyznała, że w 2021 roku po raz drugi usłyszała diagnozę nowotworu. Artystka opowiedziała o swoich doświadczeniach w nowym, trzyczęściowym dokumencie Netfliksa zatytułowanym „Kylie”, który miał premierę 20 maja 2026 roku.

Gwiazda po raz pierwszy zachorowała na raka piersi w 2005 roku. Wówczas była zmuszona odwołać część trasy koncertowej, w tym planowany występ na festiwalu Glastonbury Festival. Miała wtedy 36 lat.

Kylie Minogue przez lata ukrywała drugą diagnozę

Wokalistka przyznała, że druga diagnoza pojawiła się na początku 2021 roku, jednak tym razem zdecydowała się zachować wszystko w tajemnicy.

– Moją drugą diagnozę nowotworu usłyszałam na początku 2021 roku. Udało mi się zachować to dla siebie… inaczej niż za pierwszym razem – powiedziała artystka w dokumencie.

57-letnia dziś piosenkarka podkreśliła, że leczenie zakończyło się pomyślnie i obecnie czuje się dobrze.

– Na szczęście udało mi się przez to przejść. Jeszcze raz. I wszystko jest w porządku. Kto wie, co przyniesie przyszłość, ale muzyka pop mnie napędza, a moja pasja do muzyki jest dziś większa niż kiedykolwiek wcześniej – wyznała.

Sukces „Padam Padam” a walka z chorobą

Padam Padam, przebój z 2023 roku, przyniósł Kylie ogromny sukces i nagrodę Grammy. Mimo zawodowego triumfu wokalistka zmagała się z trudnymi emocjami po leczeniu.

Artystka przyznała, że długo nie była gotowa, by publicznie mówić o chorobie.

– Nie czułam obowiązku, by mówić o tym światu. W tamtym czasie byłam wrakiem człowieka. Nie chciałam nawet wychodzić z domu – powiedziała.

Dodała również, że utwór „Story” odnosi się właśnie do tego okresu jej życia. W tekście piosenki pojawiają się słowa o sekretach i rozpoczynaniu nowego rozdziału.

Dokument Netfliksa i ważny apel do fanów

W materiałach promujących dokument Kylie podkreśliła, że decyzja o ujawnieniu informacji była wyłącznie jej wyborem. Przyznała również, że druga diagnoza została wykryta podczas rutynowych badań kontrolnych.

– Być może ktoś dzięki temu przypomni sobie o regularnych badaniach. Wczesne wykrycie bardzo mi pomogło i jestem wdzięczna, że dziś mogę powiedzieć, iż jestem zdrowa – zaznaczyła.

Kylie Minogue wraca z nową muzyką

Tego samego dnia co premiera dokumentu ukazał się nowy singiel Kylie zatytułowany Light Up. Wokalistka zdradziła również, że pracuje nad kolejnym materiałem muzycznym, który prawdopodobnie będzie różnił się od tanecznego stylu albumów Tension i Tension II.

Choć doświadczenia związane z chorobą wciąż są dla niej trudne, artystka podkreśla, że muzyka pozostaje jej największą pasją i sposobem na odzyskiwanie równowagi.

