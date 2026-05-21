Aqua kończy działalność. Twórcy „Barbie Girl” żegnają się z fanami po 30 latach

"Dla nas to właściwy czas, by powiedzieć do widzenia"

2026.05.21

aqua

oficjalnie ogłosił zakończenie działalności koncertowej. Autorzy kultowego hitu Barbie Girl poinformowali fanów w mediach społecznościowych, że po niemal 30 latach wspólnej kariery nadszedł czas, by „zamknąć ten rozdział”.

Aqua ogłasza rozpad po 30 latach

W opublikowanym oświadczeniu członkowie zespołu napisali, że decyzja nie była łatwa, ale czują, że to odpowiedni moment, aby się pożegnać.

– Aqua była ogromną częścią naszego życia i razem przeżyliśmy więcej, niż kiedykolwiek odważyliśmy się marzyć. Podróżowaliśmy po świecie, spotkaliśmy niesamowitych ludzi i śpiewaliśmy z milionami fanów – napisali muzycy.

Grupa podkreśliła, że chce zakończyć działalność w momencie, gdy wciąż towarzyszą jej dobre wspomnienia i wzajemny szacunek.

– Kiedy jest się razem tak długo, człowiek uczy się też rozpoznawać moment, w którym trzeba chronić to, co wspólnie stworzyliśmy. Dla nas to właściwy czas, by powiedzieć „do widzenia” – dodano.

„Barbie Girl” pozostaje jednym z największych hitów lat 90.

Założony w 1995 roku w Kopenhadze zespół Aqua stał się światowym fenomenem dzięki singlowi Barbie Girl z 1997 roku. Utwór do dziś pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się singli w historii Wielkiej Brytanii.

Po sukcesie „Barbie Girl” grupa zdobyła kolejne numery jeden na listach przebojów dzięki piosenkom Doctor Jones oraz Turn Back Time.

W skład zespołu wchodzili Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted oraz Claus Norreen.

Trzy albumy i miliony sprzedanych płyt

Aqua wydała w swojej karierze trzy albumy studyjne:

  • Aquarium (1997),
  • Aquarius (2000),
  • Megalomania (2011).

Łącznie grupa sprzedała około 33 milionów płyt, stając się najbardziej dochodowym duńskim zespołem w historii.

„Barbie Girl” i głośny pozew od Mattela

W 2000 roku utwór „Barbie Girl” stał się przedmiotem głośnego sporu prawnego. Firma Mattel pozwała wytwórnię MCA Records, twierdząc, że piosenka szkodzi wizerunkowi marki Barbie.

Sąd ostatecznie uznał jednak, że wykorzystanie nazwy mieściło się w granicach dozwolonej parodii i satyry. Sprawa przeszła do historii także dzięki słynnemu komentarzowi sędziego, który doradził stronom, aby po prostu „wyluzowały”.

Powrót popularności dzięki filmowi „Barbie”

Kilka lat temu „Barbie Girl” ponownie zyskało ogromną popularność za sprawą filmu Barbie w reżyserii Greta Gerwig.

Choć oryginalna wersja nie pojawiła się bezpośrednio w filmie, wykorzystano nową interpretację nagraną przez Nicki Minaj i Ice Spice.

Aktorka Margot Robbie przyznała później, że bardzo zależało jej na obecności nawiązania do hitu Aqua w produkcji.

