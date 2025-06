Władze Polski zwróciły się z wnioskiem o ekstradycję Jongmena

fot. P. Tarasewicz

W połowie maja na kanale Heavyweight Music pojawił się klip do najnowszego singla Jongmena „Tranquillo”. Kawałek nagrany z gościnnym udziałem Palucha zapowiada nadchodzący album rapera z Żyrardowa. Jongmen naturalnie nadal przebywa w Dubaju, ale wkrótce może się to zmienić. Onet poinformował dziś, że polskie władze zwróciły się do władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich z wnioskiem o ekstradycję rapera.

Jongmen poszukiwany od 2022 r.

Artysta jest poszukiwany już od marca 2022 r. jako osoba podejrzana o przestępstwo narkotykowe z 2020 r. Jak informowaliśmy już trzy lata temu, chodzi o „pomocnictwo do sprzedaży znacznej liczby narkotyków”. Według informacji podanych przez TVP Info, było to 15 kg amfetaminy i 10 kg klefedronu. Raper miał poręczyć u swojego przyjaciela, umożliwiając w ten sposób zakup narkotyków.

Jak sytuacja się rozwinie – dowiemy się wkrótce.