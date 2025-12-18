CGM

Wiz Khalifa skazany w Rumunii. Raperowi grozi dziewięć miesięcy więzienia

Sąd podtrzymał wyrok

2025.12.18

Wiz Khalifa skazany w Rumunii. Raperowi grozi dziewięć miesięcy więzienia

foto: mat. pras.

Wiz Khalifa może trafić do więzienia w Rumunii na 9 miesięcy za posiadanie marihuany. Sprawa ma związek z wydarzeniami podczas festiwalu w lipcu 2024 roku.

Sąd podtrzymał wyrok – możliwa kara więzienia

Sąd Apelacyjny w Konstancy podtrzymał decyzję prokuratury i wydał wyrok skazujący rapera na karę pozbawienia wolności. Wcześniej sprawa zakończyła się jedynie mandatem w wysokości ok. 3 tysięcy lei, jednak decyzja została zmieniona.

Trwa proces odwoławczy

Z informacji z otoczenia rapera wynika, że wyrok nie jest prawomocny. Prawnicy artysty składają apelację i liczą na złagodzenie kary lub całkowitą zmianę decyzji sądu.

Początek sprawy – festiwal Beach Please! 2024

Do zatrzymania doszło po koncercie rapera w Costinești. Podczas występu Wiz Khalifa miał zapalić jointa na scenie, tańcząc do kultowego utworu „The Next Episode”. Po wydarzeniu został zatrzymany i przesłuchany przez policję.

Prawo narkotykowe w Rumunii

Rumunia należy do krajów o restrykcyjnym prawie dotyczącym posiadania narkotyków, w tym marihuany. Eksperci przewidują, że apelacja może być trudna i skomplikowana.

