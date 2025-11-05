Winylowa ofensywa Taco Hemingwaya! Cała dyskografia rapera dostępna na płytach LP

1️⃣ Trójkąt Warszawski 2024 Remaster (1LP)

2️⃣ Umowa o dzieło (1LP)

3️⃣ Wosk (1LP – po raz pierwszy na winylu)

4️⃣ Marmur (2LP)

5️⃣ Szprycer (1LP)

6️⃣ Cafe Belga + Flagey EP (2LP – po raz pierwszy na winylu)

7️⃣ Jarmark (2LP)

8️⃣ Europa (2LP)

9️⃣ Pocztówka z WWA, lato ’19 (2LP)

Szczegółowe informacje dotyczące gramatury, kolorystyki tłoczeń oraz dat wysyłki dostępne są na stronie internetowej rapera.

Winylowy renesans i rekordowe wyniki sprzedaży

Popularność Taco Hemingwaya nie słabnie od ponad dekady. Każda jego płyta natychmiast staje się bestsellerem, a bilety na koncerty znikają w kilka minut. Co ciekawe, reedycja „Trójkąta Warszawskiego” z 2014 roku, wydana w marcu 2024 roku, stała się najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce według OLiS, wyprzedzając nawet najnowsze muzyczne premiery.

To tylko potwierdza fenomen Taco Hemingwaya, którego muzyka trafia zarówno do młodszych słuchaczy, jak i starszych fanów ceniących autentyczność i jakość artystyczną.

Taco Hemingway na winylach i w nowym rozdziale kariery

Na stronie artysty wciąż można również nabyć jego ostatni album – „1-800-OŚWIECENIE” (2LP, 2024) – który w błyskawicznym tempie zdobył status platynowej płyty. Winylowe wydania wcześniejszych projektów pozwolą słuchaczom prześledzić muzyczną ewolucję Taco – od debiutanckiego Trójkąta Warszawskiego po współczesne eksperymenty brzmieniowe.

Limitowane tłoczenia – gratka dla kolekcjonerów

Wielu fanów spodziewa się, że część winyli będzie dostępna w limitowanych, kolorowych edycjach kolekcjonerskich, co jeszcze bardziej podkręca zainteresowanie preorderami. Jak zawsze w przypadku Taco, można się spodziewać dopracowanej oprawy graficznej, unikatowych dodatków i wysokiej jakości wydania.