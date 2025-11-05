Winylowa ofensywa Taco Hemingwaya! Cała dyskografia rapera dostępna na płytach LP

Fani Taco Hemingwaya mają powody do radości! Artysta ogłosił właśnie wielką winylową ofensywę, w ramach której cała jego dotychczasowa dyskografia trafi na 12-calowe płyty winylowe. To wyjątkowa gratka nie tylko dla kolekcjonerów, ale też dla miłośników analogowego brzmienia.
Wszystkie albumy Taco Hemingwaya na winylu
Już 24 listopada ruszają preordery winylowych wydań wszystkich projektów Taco Hemingwaya. Na stronie tacohemingway.store dostępne będą zarówno reedycje kultowych tytułów, jak i zupełne nowości w wersji analogowej. W ofercie znalazły się m.in.:
1️⃣ Trójkąt Warszawski 2024 Remaster (1LP) 2️⃣ Umowa o dzieło (1LP) 3️⃣ Wosk (1LP – po raz pierwszy na winylu) 4️⃣ Marmur (2LP) 5️⃣ Szprycer (1LP) 6️⃣ Cafe Belga + Flagey EP (2LP – po raz pierwszy na winylu) 7️⃣ Jarmark (2LP) 8️⃣ Europa (2LP) 9️⃣ Pocztówka z WWA, lato ’19 (2LP)
Szczegółowe informacje dotyczące gramatury, kolorystyki tłoczeń oraz dat wysyłki dostępne są na stronie internetowej rapera.
Winylowy renesans i rekordowe wyniki sprzedaży
Popularność Taco Hemingwaya nie słabnie od ponad dekady. Każda jego płyta natychmiast staje się bestsellerem, a bilety na koncerty znikają w kilka minut. Co ciekawe, reedycja „Trójkąta Warszawskiego” z 2014 roku, wydana w marcu 2024 roku, stała się najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce według OLiS, wyprzedzając nawet najnowsze muzyczne premiery.
To tylko potwierdza fenomen Taco Hemingwaya, którego muzyka trafia zarówno do młodszych słuchaczy, jak i starszych fanów ceniących autentyczność i jakość artystyczną.
Taco Hemingway na winylach i w nowym rozdziale kariery
Na stronie artysty wciąż można również nabyć jego ostatni album – „1-800-OŚWIECENIE” (2LP, 2024) – który w błyskawicznym tempie zdobył status platynowej płyty. Winylowe wydania wcześniejszych projektów pozwolą słuchaczom prześledzić muzyczną ewolucję Taco – od debiutanckiego Trójkąta Warszawskiego po współczesne eksperymenty brzmieniowe.
Limitowane tłoczenia – gratka dla kolekcjonerów
Wielu fanów spodziewa się, że część winyli będzie dostępna w limitowanych, kolorowych edycjach kolekcjonerskich, co jeszcze bardziej podkręca zainteresowanie preorderami. Jak zawsze w przypadku Taco, można się spodziewać dopracowanej oprawy graficznej, unikatowych dodatków i wysokiej jakości wydania.