Wini nie czeka na kawałek Tedego i dissuje… całą scenę. „Dawać prawdziwy hip-hop, po imionach i nazwiskach”

No, nie całą. Niektórych jednak chwali.

2025.08.07

fot. P. Tarasewicz

Wiemy, że o północy w internecie pojawi się odpowiedź TDF-a na niedawny diss Winiego. Szef Stoprocent nie czeka jednak na kawałek warszawskiego rapera i wjeżdża z nowym dissem. „Clickbait diss” to kawał naładowany zaczepkami w stosunku do bardzo wielu raperów. „Nie cierpię paru osób, w tym BRX-a” – słyszymy pod adresem Borixona. Wini przyznaje, że White 2115 myli mu się z Soblem, Okiemu zarzuca, że nie szanuje ludzi, żałuje, że Sentino nie zrobił kariery. „Wszystko wytłumaczyłeś Malikowi i on zrobi” – wytyka Sebastianowi Wini.

VNM, KęKę, Sokół, Pezet i inni w „Clickbait dissie” Winiego

Szef Stoprocent propsuje m.in. VNM-a i KęKę, za to do Sokoła czy Pezeta ma już pretensje. W przypadku szefa Prosto Wini sugeruje, że może warto byłoby odnowić lub zbudować od nowa relację, a Pezet… tutaj jest od dawna ta sama kwestia – Wini ponownie liczy na to, że Pezet kiedyś oddzwoni.

