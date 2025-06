Will Smith gwiazdą imprezy zorganizowanej przez Rafała Brzoskę i Omenę Mensah

fot. mst. pras.

Charytatywne imprezy TOP CHARITY Auction są już tradycją Rafała Brzoski i Omeny Mensah. Małżonkowie każdego roku goszczą na nich gwiazdy i tym razem nie było inaczej. W Oranżerii Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz w Łazienkach Królewskich pojawili się m.in. Anja Rubik, Małgorzata Rozenek-Majdan, Ewa Chodakowska, Agnieszka Woźniak-Starak, Edyta i Cezary Pazurowie, Rafał Zawierucha i wielu innych celebrytów. Muzyczną gwiazdą wieczoru był Will Smith, który nie tylko pojawił się na scenie, ale także tańczył za kulisami z Omeną, co zobaczycie na poniższym story.

Will Smith rusza w trasę po Europie

Przypomnijmy, że zaledwie kilka godzin przed imprezą TOP CHARITY Auction 2025 Will Smith spotkał się z Lechem Wałęsą. Raper i aktor zdecydowanie ma ciekawy weekend w Polsce. Artysta wróci do Europy pod koniec czerwca, by rozpocząć trasę koncertową promującą album „Based on a True Story”. Niestety, w rozpisce tournée zabrakło któregokolwiek polskiego miasta.