Will Smith dissuje Chrisa Rocka w nowym freestyle’u

fot. mst. pras.

Will Smith w nowym freestyle’u na Apple Music w serii Fire in the Booth wyraźnie odniósł się do incydentu z Chrisem Rockiem, który miał miejsce podczas gali Oscarów w 2022 roku. Choć nie wymienia Rocka z nazwiska, jego wersy jasno nawiązują do słynnego spoliczkowania.

Wersy pełne odniesień do słynnego incydentu

Smith rapuje:

„If you talking crazy out your face up on the stage and disrespect me on the stage, expect me on the stage.”

Dodaje również:

„Jokers dish it out, cry foul when its time to take it / City full of real ones, wasn’t raised to fake it.”

Na razie Chris Rock nie skomentował tych wersów.

Will Smith o incydencie z Oscarów w albumie „Based on a True Story”

Wcześniej w tym roku Smith wydał album Based on a True Story, na którym również odnosi się do afery z Oscarów. Utwór otwierający płytę, z udziałem DJ Jazzy Jeffa i B. Simone, przedstawia rozmowę w stylu barbershopu, gdzie pojawiają się wersy takie jak:

„I heard he won the Oscar but he had to give it back – and you know they only made him do that shit because he’s Black” oraz „He’s only still relevant because of his kids.”

W piosence „You Lookin’ For Me?” Smith nawiązuje do życia prywatnego, rapując:

„Personal life with my wife – mind your business, it’s complicated.”

Inspiracje i rady od JAY-Z i Kendricka Lamara

Podczas wywiadu na antenie Sway in the Morning, przeprowadzonego w Filadelfii, Will Smith zdradził, że przed nagraniem albumu rozmawiał z JAY-Z oraz Kendrickiem Lamarem. To rozmowa z JAY-Z zainspirowała tytuł płyty.

Smith wspomniał:

„Chciałem wrócić do muzyki. Jay powiedział: 'Nie udawaj swojej historii. Mów, co jest prawdziwe dla ciebie.’ Dodał też: 'Będziesz patrzył na młodszych raperów i chciał, żeby to było prawdziwe dla ciebie, ale ty tak nie żyjesz.’ To było: 'Bądź wierny swojej historii. Opowiedz swoją historię.’ Stąd tytuł ‘Based on a True Story’.”