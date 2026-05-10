Wiktor Sas zwycięzcą 9. edycji „The Voice Kids”. Poleci na Eurowizję Junior 2026

Wielki finał "The Voice Kids" zakończony

2026.05.10

Finał 9. edycji The Voice Kids przyniósł ogromne emocje i wyłonił nowego zwycięzcę programu. Decyzją widzów triumfatorem został 13-letni Wiktor Sas z drużyny Tribbs, który zachwycił publiczność swoją wokalną dojrzałością i sceniczną charyzmą.

Zwycięstwo w programie otworzyło przed młodym artystą wyjątkową szansę — reprezentowanie Polski na Eurowizja Junior 2026.

Wiktor Sas: „Teraz cała Europa będzie musiała mnie słuchać”

Tuż po ogłoszeniu wyników Wiktor Sas nie krył emocji i radości. W swoim pierwszym komentarzu po zwycięstwie podkreślił, że udział w programie był dla niego spełnieniem marzeń.

— „Teraz cała Europa będzie musiała mnie słuchać! Bardzo się cieszę, że miałem szansę występować w programie i poznać wielu wspaniałych ludzi. Dziękuję za wsparcie, zaufanie i głosy. Moim największym marzeniem jest wygranie Eurowizji Junior i nagranie autorskiej płyty” — powiedział młody wokalista.

Nagrody dla zwycięzcy programu

Poza możliwością reprezentowania Polski na Eurowizji Junior, Wiktor Sas otrzymał także:

  • statuetkę Najlepszego Głosu 9. edycji
  • kontrakt płytowy
  • nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych na rozwój talentu

Dla młodego artysty to nie tylko sukces telewizyjny, ale także realny start kariery muzycznej.

„The Voice Kids” jako przepustka do kariery

The Voice Kids od lat jest jednym z najważniejszych programów muzycznych dla młodych talentów w Polsce. Udział w show często staje się początkiem profesjonalnej kariery scenicznej, a zwycięzcy otrzymują możliwość dalszego rozwoju pod okiem ekspertów branży muzycznej.

W tej edycji program był szczególnie obserwowany ze względu na debiutującego trenera Tribbs, którego drużyna ostatecznie sięgnęła po zwycięstwo.

Eurowizja Junior 2026 – wielka szansa dla Polski

Wygrana Wiktora Sasa oznacza, że młody wokalista będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie podczas Eurowizja Junior 2026.

To jeden z najważniejszych konkursów muzycznych dla młodych artystów w Europie, który daje możliwość zaprezentowania się przed ogromną publicznością i rozpoczęcia międzynarodowej kariery.

TVP ogłasza kolejne castingi do „The Voice”

Po finale programu Telewizja Polska poinformowała o rozpoczęciu naborów do kolejnych edycji swoich flagowych talent show:

  • The Voice of Poland
  • The Voice Senior
  • The Voice Kids

Zgłoszenia przyjmowane są online do 17 maja 2026 roku poprzez stronę castingową.

Jak wygląda casting?

Aby wziąć udział w programach z serii „The Voice”, kandydaci muszą:

  1. wybrać odpowiedni program
  2. wypełnić formularz zgłoszeniowy
  3. przesłać nagranie swojego występu

Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów są informowane telefonicznie lub mailowo.

Nowa nadzieja polskiej sceny muzycznej

Wygrana Wiktor Sas w 9. edycji The Voice Kids oraz awans na Eurowizję Junior to jeden z najważniejszych momentów w jego dotychczasowej karierze.

Wszystko wskazuje na to, że młody artysta może stać się jednym z najciekawszych nowych głosów młodego pokolenia w Polsce.

 

