Wielki finał 13. edycji „Must Be The Music” – znamy zwyciężczynię! Kto wygrał 250 tysięcy złotych?

Za nami finał „Must Be The Music” w Polsacie. W decydującym starciu o zwycięstwo walczyło ośmioro uczestników, jednak tylko trójka z nich trafiła do ścisłego finału. Stawka była wysoka – 250 tys. złotych, statuetka oraz występ na Polsat Hit Festiwal 2026.
Finał „Must Be The Music” – kto wystąpił?
W wielkim finale zaprezentowali się:
- Imasleep
- Duet z Pienin
- Wiktoria „VICKY” Konończuk
- Marcelina „Marcycha” Ruczyńska
- Robert Wiewióra
- Julia Gawlik
- Asia Smajdor
- Piotr Odoszewski
Każdy z uczestników zaprezentował swój finałowy występ, walcząc o głosy widzów oraz uznanie jurorów.
Emocje i reakcje jurorów
Choć to widzowie decydowali o wyniku, jurorzy – Sebastian Karpiel-Bułecka, Natalia Szroeder, Miuosh oraz Dawid Kwiatkowski – komentowali występy i przyznawali symboliczne „TAK” lub „NIE”.
Większość uczestników zebrała pozytywne opinie, a szczególne wyróżnienia otrzymali m.in. Piotr Odoszewski, Marcycha oraz Duet z Pienin. Nie zabrakło jednak kilku czerwonych przycisków w przypadku wybranych występów.
Ścisły finał – kto walczył o zwycięstwo?
Po głosowaniu widzów do finałowej trójki awansowali:
- Piotr Odoszewski
- Marcelina „Marcycha” Ruczyńska
- zespół Imasleep
To właśnie oni ponownie zaprezentowali swoje utwory, walcząc o ostateczne zwycięstwo.
Wyniki finału „Must Be The Music” 13. edycji
Po podliczeniu głosów widzów prowadzący ogłosili wyniki.
🏆 1. miejsce – Marcycha
➡ nagroda: 250 tys. zł oraz występ na Polsat Hit Festiwal 2026
🥈 2. miejsce – Piotr Odoszewski
➡ nagroda: 30 tys. zł
🥉 3. miejsce – Imasleep
Zwyciężczyni została uhonorowana statuetką, a na scenie pojawiło się złote konfetti oraz pozostali uczestnicy i jurorzy, którzy pogratulowali jej sukcesu.