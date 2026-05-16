Wielki finał 13. edycji „Must Be The Music” – znamy zwyciężczynię! Kto wygrał 250 tysięcy złotych?

Za nami finał „Must Be The Music” w Polsacie. W decydującym starciu o zwycięstwo walczyło ośmioro uczestników, jednak tylko trójka z nich trafiła do ścisłego finału. Stawka była wysoka – 250 tys. złotych, statuetka oraz występ na Polsat Hit Festiwal 2026.

Finał „Must Be The Music” – kto wystąpił?

W wielkim finale zaprezentowali się:

Imasleep

Duet z Pienin

Wiktoria „VICKY” Konończuk

Marcelina „Marcycha” Ruczyńska

Robert Wiewióra

Julia Gawlik

Asia Smajdor

Piotr Odoszewski

Każdy z uczestników zaprezentował swój finałowy występ, walcząc o głosy widzów oraz uznanie jurorów.

Emocje i reakcje jurorów

Choć to widzowie decydowali o wyniku, jurorzy – Sebastian Karpiel-Bułecka, Natalia Szroeder, Miuosh oraz Dawid Kwiatkowski – komentowali występy i przyznawali symboliczne „TAK” lub „NIE”.

Większość uczestników zebrała pozytywne opinie, a szczególne wyróżnienia otrzymali m.in. Piotr Odoszewski, Marcycha oraz Duet z Pienin. Nie zabrakło jednak kilku czerwonych przycisków w przypadku wybranych występów.

Ścisły finał – kto walczył o zwycięstwo?

Po głosowaniu widzów do finałowej trójki awansowali:

Piotr Odoszewski

Marcelina „Marcycha” Ruczyńska

zespół Imasleep

To właśnie oni ponownie zaprezentowali swoje utwory, walcząc o ostateczne zwycięstwo.

Wyniki finału „Must Be The Music” 13. edycji

Po podliczeniu głosów widzów prowadzący ogłosili wyniki.

🏆 1. miejsce – Marcycha

➡ nagroda: 250 tys. zł oraz występ na Polsat Hit Festiwal 2026

🥈 2. miejsce – Piotr Odoszewski

➡ nagroda: 30 tys. zł

🥉 3. miejsce – Imasleep

Zwyciężczyni została uhonorowana statuetką, a na scenie pojawiło się złote konfetti oraz pozostali uczestnicy i jurorzy, którzy pogratulowali jej sukcesu.