bambi ogłosiła światowe gwiazdy na B-DAY Festival 2026. Do line-upu dołączają kolejne artystki

bambi stawia na kobiecą energię i międzynarodowy rap

2026.05.14

bambi oficjalnie ujawniła kolejne zagraniczne gwiazdy swojego autorskiego wydarzenia B-DAY Festival 2026. Festiwal odbędzie się w COS Torwar i ma być jednym z najgłośniejszych muzycznych eventów jesieni w Polsce.

Projekt od początku wzbudza ogromne zainteresowanie fanów rapu i popkultury, a organizatorzy zapowiadają wydarzenie inspirowane kobiecą siłą, niezależnością i międzynarodową sceną muzyczną.

B-DAY Festival ma być czymś więcej niż koncertem

Według zapowiedzi Bambi, B-DAY Festival ma stać się przestrzenią celebrującą kobiece głosy w muzyce oraz nowoczesną kulturę młodego pokolenia.

Artystka podkreśla, że wydarzenie jest naturalnym krokiem w jej karierze i rozwinięciem idei obecnych w najnowszych projektach muzycznych, w tym singlu „LET IT B”.

Festiwal odbędzie się 25 października i będzie jedynym tak dużym koncertowym show Bambi w 2026 roku.

Światowe gwiazdy w line-upie B-DAY Festival

Wśród pierwszych ogłoszonych artystek znalazła się BIA — amerykańska raperka z Bostonu, która współpracowała m.in. z Nicki Minaj oraz J. Cole.

Drugą dużą zagraniczną gwiazdą została Bb trickz — reprezentantka hiszpańskiej sceny rapowej i viralowa artystka znana z występów na Coachella.

Organizatorzy podkreślają, że line-up będzie sukcesywnie rozszerzany o kolejne nazwiska.

Dina Ayada i Pixy dołączają do festiwalu

Do line-upu dołączyła Dina Ayada — belgijsko-marokańska raperka łącząca inspiracje hip-hopem i R&B lat 90. z nowoczesnym trapowym brzmieniem. Artystka zdobyła popularność dzięki utworom „Miles Away” i „100 Bands”, a także współpracy z Gunna.

Na scenie pojawi się również Pixy — alternatywna raperka z Londynu, której twórczość łączy trap, cloud rap, drill oraz pop. Viralowy numer „Legacy” sprawił, że artystka szybko przebiła się poza undergroundową scenę.

B-DAY Festival od początku promowany jest jako wydarzenie skupione wokół kobiecej niezależności i nowej generacji artystek.

Bambi zapowiada premierowy repertuar, rozbudowaną oprawę wizualną i międzynarodową atmosferę inspirowaną największymi światowymi festiwalami muzycznymi.

Fani zwracają uwagę, że to jeden z najbardziej ambitnych projektów organizowanych przez polską raperkę.

 

