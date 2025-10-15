Szukaj
Cassie może spać spokojnie?

2025.10.15

opublikował:

Wiadomo co czeka Diddy’ego po odbyciu kary więzienia. Raper zostanie objęty nadzorem kuratorskim i leczeniem ambulatoryjnym

Diddy poznał warunki zwolnienia po odbyciu kary więzienia

Po skazaniu na 50 miesięcy więzienia Sean “Diddy” Combs poznał szczegółowe warunki, jakie będzie musiał spełnić po opuszczeniu zakładu karnego. Dokument sądowy ujawnia, że raper zostanie objęty pięcioletnim nadzorem kuratorskim i obowiązkowym leczeniem ambulatoryjnym.

Obowiązkowe leczenie uzależnień i zdrowia psychicznego

Diddy po wyjściu z więzienia będzie zobowiązany do udziału w terapii uzależnień oraz programie leczenia zdrowia psychicznego. Jak wynika z wyroku, artysta ma przyjmować wszystkie zalecone przez lekarzy leki – chyba że specjaliści zdecydują inaczej.

Sąd nakazał mu także udział w zatwierdzonym programie przeciwdziałania przemocy domowej – co nie dziwi, biorąc pod uwagę nagranie z 2016 roku, na którym widać brutalne pobicie Cassie w hotelu w Los Angeles.

Zakaz kontaktu z ofiarami i posiadania broni

W ramach nadzoru Diddy nie będzie mógł kontaktować się z ofiarami w swojej sprawie ani posiadać jakiejkolwiek broni. To szczególnie istotne, ponieważ w czasie przeszukań jego posiadłości w Miami, Los Angeles i Nowym Jorku znaleziono kilka sztuk broni palnej ze startymi numerami seryjnymi.

Odbycie kary i możliwe miejsce pobytu

Sędzia Arun Subramanian skazał Diddy’ego na cztery lata i dwa miesiące więzienia po tym, jak uznano go winnym dwóch naruszeń tzw. ustawy Manna (Mann Act). Został jednak uniewinniony z zarzutów handlu ludźmi i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Diddy wciąż czeka na przydział do konkretnego więzienia, choć jego prawnicy złożyli wniosek, by został umieszczony w zakładzie FCI Fort Dix w stanie New Jersey – jednostce o niskim poziomie zabezpieczeń.

Nowy etap po wyjściu na wolność

Po odbyciu kary Diddy będzie podlegał ścisłemu nadzorowi i regularnym kontrolom. Obowiązkowe terapie, zakaz kontaktu z ofiarami oraz brak dostępu do broni mają zapewnić, że jego powrót do życia publicznego przebiegnie w zgodzie z prawem.

 

