White Widow mają worki kabony

fot. mat. pras.

Wyczekiwany przez fanów łódzkiej formacji numer w końcu dostępny. Drum bassowy, bounce’ujący bit i zdystansowana, charakterystyczna nawijka Kosiora, Maciasa i Barego o luksusowym życiu, ale z przymrużeniem oka. Za produkcję “Worków kabony” odpowiadają Cassa i Friz, a za teledysk AKTV.13.

Przypomnijmy, że premiera albumu “SUPERNOVA” White Widow zbliża się wielkimi krokami (album ukaże się 27 czerwca). Wyjechaliśmy poza Polskę by spojrzeć i spiąć ten projekt z dalszej perspektywy – mówi Bary. “SUPERNOVA” niczym wybuch gwiazdy na końcu jej życia jest dla nas metaforą ewolucji White Widow – rozwija. – Odbieram ten album jako naszą największą do tej pory przemianę, zarówno muzyczną jak i prywatną – opowiada Chłopiec. Od czasu premiery albumu “PARĘ GŁÓW DALEJ” sporo się zmieniło, toteż zebrało się kilka tematów, do których poczuliśmy, że już czas się w końcu odnieść – dodaje Kosior.

Szczegóły preorderu

Krążek można nabyć w preorderze na www.whitewidow.co. Oprócz 16-trackowej tracklisty i mini-plakatu dodanego do każdego egzemplarza (album zapowiadają m.in. hitowy “Fenomenalny” czy doceniony przez słuchaczy “Muszę grać” z Kabe), na fanów czeka limitowany, wyjątkowy drop merchu. Wśród pozycji m.in. dwa wzory teesu, hoodie, shorty, ale też specjalny, fanowski box – w nim bandana, flaga, figurka-brelok “WW Warrior” oraz z niespodzianką – wszystko w limitowanym nakładzie.