2026.03.20

White 2115 wypuscił teledysk do „California Love”. Numer zapowiada start wytwórni rapera

White 2115 prezentuje najnowszy singiel „California Love”, nagrany wspólnie z VVSimonem i Palarem. Utwór stanowi nie tylko muzyczną premierę, ale również symboliczny początek nowego rozdziału w karierze artysty.

„California Love” czerpie inspiracje z pop-rapowej estetyki lat 2000., nawiązując do brzmień kojarzonych z produkcjami Timbalanda oraz charakterystycznego stylu Akona. Numer utrzymany jest w słonecznym, lekkim klimacie, który łączy melodyjność z radiową przystępnością.

Jednocześnie utwór pozostaje nowoczesny w formie, dzięki czemu trafia zarówno do słuchaczy szukających nostalgii, jak i tych, którzy preferują aktualne, współczesne brzmienia.

Nowa wytwórnia White’a

Premiera singla ma szczególne znaczenie dla White 2115, ponieważ oficjalnie zapowiada start jego własnej wytwórni – California Records. To krok, który oznacza rozszerzenie działalności artysty o rolę wydawcy i budowanie własnej muzycznej przestrzeni.

Nowy label ma stać się platformą dla kolejnych projektów i współprac, a „California Love” jest pierwszym sygnałem tej zmiany.

Zapowiedź większego projektu

Singiel jednocześnie zapowiada nadchodzącą wspólną EP-kę White 2115, VVSimona i Palara. Projekt ma być utrzymany w spójnym, letnim klimacie i rozwijać kierunek zapoczątkowany przez „California Love”.

