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Ariana Grande kontra Biały Dom – kontrowersje wokół użycia utworu gwiazdy w klipie popierającym ICE

Ariana Grande od lat publicznie angażuje się w tematy związane z prawami człowieka

2026.06.13

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Ariana Grande 2026ok

Biały Dom opublikował materiał w serwisie TikTok, w którym wykorzystano utwór Ariany Grande „Bye”. Wideo przedstawiało nagrania z działań służby imigracyjnej U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), w tym zatrzymań osób, a całość została opatrzona opisem odnoszącym się do polityki imigracyjnej.

Wideo miało charakter promocyjny i było powiązane z podpisaniem ustawy Secure America Act przez administrację Donalda Trumpa, która ma zapewnić finansowanie ICE na kolejne lata.

Reakcja Ariany Grande

Artystka szybko zareagowała na publikację, komentując post i wyrażając zdecydowany sprzeciw wobec wykorzystania jej muzyki w tym kontekście. W swoim komentarzu podkreśliła, że nie zgadza się na łączenie jej twórczości z działaniami ICE, które określiła jako brutalne i niehumanitarne.

Ariana Grande od lat publicznie angażuje się w tematy związane z prawami człowieka i krytycznie wypowiada się na temat polityki imigracyjnej w USA.

Odpowiedź Białego Domu

Rzeczniczka Białego Domu, Abigail Jackson, odniosła się do sytuacji, broniąc działań administracji. W oświadczeniu podkreślono, że działania ICE są związane z egzekwowaniem prawa i ochroną obywateli USA, a osoby naruszające przepisy imigracyjne są przedstawiane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Spór pokazuje rosnące napięcia między środowiskiem artystycznym a polityką administracji Donalda Trumpa Donald Trump.

ICE, polityka i muzyka – narastający konflikt

Sprawa Ariany Grande nie jest odosobniona. W przeszłości wielu artystów sprzeciwiało się wykorzystywaniu ich twórczości w kampaniach politycznych, szczególnie tych związanych z Donaldem Trumpem.

Do grona artystów, którzy protestowali w podobnych sytuacjach, należą m.in. Adele, Beyoncé, Celine Dion, Foo Fighters czy Guns N’ Roses. Problem dotyczy nie tylko praw autorskich, ale również wizerunku i kontekstu, w jakim muzyka jest używana.

Dlaczego ta sprawa budzi tak duże emocje?

Konflikt między artystką a Białym Domem dotyczy kilku kluczowych kwestii:

  • prawa autorskiego i kontroli nad wykorzystaniem muzyki
  • politycznego kontekstu twórczości artystycznej
  • wizerunku artystów w mediach społecznościowych
  • rosnącej roli TikToka i platform cyfrowych w komunikacji politycznej

Sprawa pokazuje, jak szybko muzyka może stać się elementem debaty politycznej i jak duże znaczenie ma dziś kontekst jej użycia.

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