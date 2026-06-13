Blink-182 świętuje 25-lecie „Take Off Your Pants and Jacket” – kultowy album wraca w rozszerzonej edycji

fot. Rory Kramer

Amerykański zespół Blink-182 ogłosił reedycję swojego kultowego albumu „Take Off Your Pants and Jacket” z okazji 25-lecia jego premiery. Nowa edycja płyty została wzbogacona o sześć wcześniej trudno dostępnych utworów, które teraz po raz pierwszy trafiły jednocześnie na platformy streamingowe oraz wydanie winylowe.

Kultowy album powraca w nowej odsłonie

Album „Take Off Your Pants and Jacket” z 2001 roku był jednym z najważniejszych wydawnictw w historii pop-punku. W chwili premiery jako pierwszy album w tym gatunku zadebiutował na 1. miejscu listy Billboard 200, co ugruntowało pozycję zespołu na światowej scenie muzycznej.

W ramach jubileuszowej reedycji fani otrzymują pełny oryginalny tracklist oraz sześć dodatkowych utworów z „archiwum” zespołu.

Dodatkowe utwory – co znalazło się w reedycji?

Na rozszerzonej wersji albumu pojawiły się następujące bonusowe piosenki:

„Time To Break Up”

„Mother’s Day”

„What Went Wrong”

„F*** A Dog”

„Don’t Tell Me It’s Over”

„When You F***** Grandpa”

Wcześniej utwory te były dostępne jedynie w limitowanych wydaniach fizycznych z początku lat 2000, co czyniło je rarytasem dla kolekcjonerów.

Wydanie winylowe i edycja kolekcjonerska

Jubileuszowa reedycja zostanie wydana również na winylu 180g, z odświeżoną oprawą graficzną oraz dodatkowymi elementami kolekcjonerskimi. Wśród nich znajdują się m.in.:

losowe grawery symboli albumu

nowe elementy wizualne przygotowane przez zespół

specjalne dodatki celebrujące 25-lecie wydania

Winyle mają trafić do sprzedaży i wysyłki pod koniec października, a przedsprzedaż już ruszyła.

Dlaczego ten album był przełomowy?

„Take Off Your Pants and Jacket” uważany jest za jeden z kluczowych albumów w historii pop-punku. Zawiera takie hity jak:

„The Rock Show”

„First Date”

„Stay Together for the Kids”

To właśnie ten materiał wyniósł Blink-182 z roli alternatywnego zespołu do statusu globalnych gwiazd muzyki rockowej.

Powrót zespołu i relacje między członkami

Obecny skład Blink-182 tworzą Mark Hoppus, Tom DeLonge i Travis Barker. Zespół przeszedł wiele przerw i reaktywacji, a ostatnie lata przyniosły także trudne momenty, w tym chorobę Hoppusa w 2021 roku.

Po powrocie na scenę muzycy podkreślają, że większy nacisk kładą na współpracę i wzajemny szacunek, co pozwala im kontynuować działalność zespołu.

Festiwalowe plany i przyszłość zespołu

Blink-182 zostali również ogłoszeni headlinerami nadchodzących edycji Rock am Ring i Rock im Park, co potwierdza ich silną pozycję na rynku koncertowym mimo wieloletniej kariery.

Zespół nadal aktywnie koncertuje i celebruje swoją historię, jednocześnie przyciągając zarówno dawnych fanów, jak i nowe pokolenie słuchaczy.