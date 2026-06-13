Blink-182 świętuje 25-lecie „Take Off Your Pants and Jacket” – kultowy album wraca w rozszerzonej edycji

fot. Rory Kramer
Amerykański zespół Blink-182 ogłosił reedycję swojego kultowego albumu „Take Off Your Pants and Jacket” z okazji 25-lecia jego premiery. Nowa edycja płyty została wzbogacona o sześć wcześniej trudno dostępnych utworów, które teraz po raz pierwszy trafiły jednocześnie na platformy streamingowe oraz wydanie winylowe.
Kultowy album powraca w nowej odsłonie
Album „Take Off Your Pants and Jacket” z 2001 roku był jednym z najważniejszych wydawnictw w historii pop-punku. W chwili premiery jako pierwszy album w tym gatunku zadebiutował na 1. miejscu listy Billboard 200, co ugruntowało pozycję zespołu na światowej scenie muzycznej.
W ramach jubileuszowej reedycji fani otrzymują pełny oryginalny tracklist oraz sześć dodatkowych utworów z „archiwum” zespołu.
Dodatkowe utwory – co znalazło się w reedycji?
Na rozszerzonej wersji albumu pojawiły się następujące bonusowe piosenki:
- „Time To Break Up”
- „Mother’s Day”
- „What Went Wrong”
- „F*** A Dog”
- „Don’t Tell Me It’s Over”
- „When You F***** Grandpa”
Wcześniej utwory te były dostępne jedynie w limitowanych wydaniach fizycznych z początku lat 2000, co czyniło je rarytasem dla kolekcjonerów.
Wydanie winylowe i edycja kolekcjonerska
Jubileuszowa reedycja zostanie wydana również na winylu 180g, z odświeżoną oprawą graficzną oraz dodatkowymi elementami kolekcjonerskimi. Wśród nich znajdują się m.in.:
- losowe grawery symboli albumu
- nowe elementy wizualne przygotowane przez zespół
- specjalne dodatki celebrujące 25-lecie wydania
Winyle mają trafić do sprzedaży i wysyłki pod koniec października, a przedsprzedaż już ruszyła.
Dlaczego ten album był przełomowy?
„Take Off Your Pants and Jacket” uważany jest za jeden z kluczowych albumów w historii pop-punku. Zawiera takie hity jak:
- „The Rock Show”
- „First Date”
- „Stay Together for the Kids”
To właśnie ten materiał wyniósł Blink-182 z roli alternatywnego zespołu do statusu globalnych gwiazd muzyki rockowej.
Powrót zespołu i relacje między członkami
Obecny skład Blink-182 tworzą Mark Hoppus, Tom DeLonge i Travis Barker. Zespół przeszedł wiele przerw i reaktywacji, a ostatnie lata przyniosły także trudne momenty, w tym chorobę Hoppusa w 2021 roku.
Po powrocie na scenę muzycy podkreślają, że większy nacisk kładą na współpracę i wzajemny szacunek, co pozwala im kontynuować działalność zespołu.
Festiwalowe plany i przyszłość zespołu
Blink-182 zostali również ogłoszeni headlinerami nadchodzących edycji Rock am Ring i Rock im Park, co potwierdza ich silną pozycję na rynku koncertowym mimo wieloletniej kariery.
Zespół nadal aktywnie koncertuje i celebruje swoją historię, jednocześnie przyciągając zarówno dawnych fanów, jak i nowe pokolenie słuchaczy.