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Blink-182 świętuje 25-lecie „Take Off Your Pants and Jacket” – kultowy album wraca w rozszerzonej edycji

"Take Off Your Pants and Jacket" uważany jest za jeden z kluczowych albumów w historii pop-punku

2026.06.13

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blink 182 fot. Rory Kramer

fot. Rory Kramer

Amerykański zespół Blink-182 ogłosił reedycję swojego kultowego albumu „Take Off Your Pants and Jacket” z okazji 25-lecia jego premiery. Nowa edycja płyty została wzbogacona o sześć wcześniej trudno dostępnych utworów, które teraz po raz pierwszy trafiły jednocześnie na platformy streamingowe oraz wydanie winylowe.

Kultowy album powraca w nowej odsłonie

Album „Take Off Your Pants and Jacket” z 2001 roku był jednym z najważniejszych wydawnictw w historii pop-punku. W chwili premiery jako pierwszy album w tym gatunku zadebiutował na 1. miejscu listy Billboard 200, co ugruntowało pozycję zespołu na światowej scenie muzycznej.

W ramach jubileuszowej reedycji fani otrzymują pełny oryginalny tracklist oraz sześć dodatkowych utworów z „archiwum” zespołu.

Dodatkowe utwory – co znalazło się w reedycji?

Na rozszerzonej wersji albumu pojawiły się następujące bonusowe piosenki:

  • „Time To Break Up”
  • „Mother’s Day”
  • „What Went Wrong”
  • „F*** A Dog”
  • „Don’t Tell Me It’s Over”
  • „When You F***** Grandpa”

Wcześniej utwory te były dostępne jedynie w limitowanych wydaniach fizycznych z początku lat 2000, co czyniło je rarytasem dla kolekcjonerów.

Wydanie winylowe i edycja kolekcjonerska

Jubileuszowa reedycja zostanie wydana również na winylu 180g, z odświeżoną oprawą graficzną oraz dodatkowymi elementami kolekcjonerskimi. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • losowe grawery symboli albumu
  • nowe elementy wizualne przygotowane przez zespół
  • specjalne dodatki celebrujące 25-lecie wydania

Winyle mają trafić do sprzedaży i wysyłki pod koniec października, a przedsprzedaż już ruszyła.

Dlaczego ten album był przełomowy?

„Take Off Your Pants and Jacket” uważany jest za jeden z kluczowych albumów w historii pop-punku. Zawiera takie hity jak:

  • „The Rock Show”
  • „First Date”
  • „Stay Together for the Kids”

To właśnie ten materiał wyniósł Blink-182 z roli alternatywnego zespołu do statusu globalnych gwiazd muzyki rockowej.

Powrót zespołu i relacje między członkami

Obecny skład Blink-182 tworzą Mark Hoppus, Tom DeLonge i Travis Barker. Zespół przeszedł wiele przerw i reaktywacji, a ostatnie lata przyniosły także trudne momenty, w tym chorobę Hoppusa w 2021 roku.

Po powrocie na scenę muzycy podkreślają, że większy nacisk kładą na współpracę i wzajemny szacunek, co pozwala im kontynuować działalność zespołu.

Festiwalowe plany i przyszłość zespołu

Blink-182 zostali również ogłoszeni headlinerami nadchodzących edycji Rock am Ring i Rock im Park, co potwierdza ich silną pozycję na rynku koncertowym mimo wieloletniej kariery.

Zespół nadal aktywnie koncertuje i celebruje swoją historię, jednocześnie przyciągając zarówno dawnych fanów, jak i nowe pokolenie słuchaczy.

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