Warga wspomina bójkę Palucha z Boxdelem

fot. P. Tarasewicz

W tym roku w kontekście Sun Festivalu więcej niż o samej muzyce, mówiło się o ataku Bedoesa na Eripe, do którego miało dojść przed jednym z kołobrzeskich hoteli. Nie była to pierwsza tego typu sytuacja związana z nadmorskim festiwalem. W 2022 r. Paluch pobił się z Boxdelem.

– Na końcu naszej kłótni powiedział mi coś, co w żadnym razie nie trzymało się tego, o czym gadaliśmy. Powiedział do mnie, że „ch**a znaczę w rap grze”. Na co ja mu odpowiedziałem: „k***a, przecież mnie tam nawet nie ma, nawet nie chcę być w tym zakłamanym świecie”. I powiedziałem mu, że ma wy***alać. Ja nigdy nie mówiłem, że jestem raperem, Masny Ben nie jest raperem. Bardzo mocne odklejenie ze strony Palucha następuje. Z dnia na dzień jest coraz gorzej. Wiem, że tam jest kryzys wieku średniego. To jest jego mocny problem – mówi o okolicznościach starcia Boxdel.

Teraz do zdarzenia sprzed trzech w Kanale Zero wrócił Warga, który był świadkiem tego zdarzenia.

– Paluch z Boxdelem zaczęli się szarpać przy mnie. W ogóle nie wiedziałem, o co tam chodzi. Ochrona Boxdela przyszła, ktoś tam jeszcze przyszedł, zaczęli ich rozdzielać. W środku stał Skepta, patrzył na jednego, na drugiego, nie wiedząc, co się dzieje – śmiał się Warga.