Waldemar Kasta: „Wygląda na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm”

Wydanym przed dwoma laty albumem „Nestor” Waldemar Kasta pożegnał się ze sceną rapową. Wall-E podkreślał jednak, że nie zamierza kończyć z muzyką. Artysta postawił na założony w pierwszej połowie poprzedniej dekady zespół Synaptine.

– Moja nowa twórczość. Coś innego… Coś emocjonalnego, lirycznego. Myślę, że dziś mam do zaoferowania więcej niż kiedy popularność przyniosło mi bezkompromisowe wyrażanie opinii. Dziś posługuję się emocją – to duża różnica. Filozoficznie jest spójniej, jest też chyba bardziej dojrzałe – zachęcał na Facebooku wiosną wrocławianin.

Grupa wypuściła w tym roku już trzy single – „Miracle”, „Stormy Weather” i „One Day”. Niestety, póki co współtworzony przez Waldka i Tomasza Pomiana Synaptine nie może przebić się do szerszej publiczności. Najpopularniejszym z trzech wymienionych utworów jest „Miracle”, który na Spotify zgromadził niespełna 6 tys. streamów. Na YouTube licznik wskazuje niespełna 7 tys. odsłon.

Kasta prosi o Waszą uwagę

Waldemar liczy na to, że wsparcie fanów pozwoli dotrzeć Synaptine szerzej. Artysta opublikował na fanpage’u wpis, w którym zwrócił się do słuchaczy z prośbą o poświęcenie uwagi jego projektowi. Poniżej znajdziecie wpis weterana rodzimej sceny i tegoroczne utwory Synaptine.

– Muzyka to moja prywatna modlitwa, świadectwo tego, co się u mnie dzieje, ogólnie przekaz wartości, które dogłębnie czuję, przeżywam, którymi chcę się dzielić. Tak się składa, że dopóki twoja muzyka nie staje się popularna, algorytmy, czyli współczesny cenzor – niespecjalnie sugerują komuś ten przekaz jako coś wartościowego. Wygląda przez to na to, że przekaz staje się wartościowy dopiero wtedy, gdy uważa tak algorytm, podając dalej, ale tylko jeżeli wcześniej sugerowały tak polubienia innych.

I choć nie zgadzam się z takim stawianiem sprawy, jestem zmuszony prosić o pomoc tych, dla których moja prośba może być wykonalną. Bardzo proszę zatem wszystkich mi sprzyjających, aby poświęcili choć czas – nic więcej to nie kosztuje – i pomogli mi przekonać algorytm, że to, co robię, jest wartościowe. Teraz nazywam się Synaptine i pod takim hasłem znajdziesz moją muzykę na dowolnej, wygodnej dla Ciebie platformie. Zatrzymaj się na chwilę i posłuchaj, proszę. Nawet jeśli Ci się nie podoba – być może dzięki polubieniu czy podaniu dalej ostatecznie trafi do tych, dla których to coś warte – zwrócił się do fanów Kasta.