Waldemar Kasta rezygnuje z gali w Moskwie. „Jak niestosownie postąpiłem, uświadomił mi Maciej Kawulski (…) Bardzo chciałbym nadal być częścią Rodziny KSW"

Kontrowersyjna decyzja rapera

2025.12.18

Waldemar Kasta rezygnuje z gali w Moskwie. „Jak niestosownie postąpiłem, uświadomił mi Maciej Kawulski (…) Bardzo chciałbym nadal być częścią Rodziny KSW”

Waldemar Kasta, przez lata kojarzony jako głos gali KSW, wzbudził duże emocje, pojawiając się jako prowadzący konferencję czeczeńskiej federacji sportów chwytanych w Moskwie. Wydarzenie ACB Jiu-Jitsu 20 odbyło się 16 grudnia, a Kasta miał poprowadzić także samą galę dzień później w Dynamo Volleyball Arena.

Decyzja o pracy w Rosji wywołała zaskoczenie wśród fanów i środowiska sportowego, szczególnie w kontekście stanowiska, jakie KSW zajęło po 2022 roku. Federacja zdecydowanie sprzeciwiła się inwazji na Ukrainę i zakończyła współpracę z rosyjskimi oraz czeczeńskimi zawodnikami.

Obecność Kasty w Moskwie była odbierana jako sprzeczna z wartościami, z którymi dotychczas był kojarzony. Internauci szybko zaczęli komentować jego działalność, a wiele opinii miało negatywny wydźwięk. Raper nie ujawniał publicznie swojej współpracy i nie relacjonował wydarzenia w mediach społecznościowych, co tylko podsyciło kontrowersje.

Po fali krytyki Waldemar Kasta poinformował, że przerwał udział w gali na żywo i wycofał się z wydarzenia. Do tej pory władze KSW nie odniosły się oficjalnie do tej sytuacji. Raper natomiast wydał oświadczenie, z którego wynika, że Maciej Kawulski uświadomił mu, jak nieprzemyślaną decyzję podjął współpracując z czeczeńską organizacją.

 

Chciałbym wszystkich serdecznie przeprosić za moje nierozważne zachowanie. Współpracę z organizacją ACBJJ rozpocząłem wiele lat temu, natomiast teraz zdaję sobie sprawę, że uczestnictwo w gali odbywającej się dzisiaj w Moskwie było błędem, za który jestem gotów ponieść wszelkie konsekwencje.

Byłem niemal od zawsze i bardzo chciałbym nadal być częścią Rodziny KSW i mogę mieć jedynie nadzieję, że moja nieprzemyślana decyzja nie przekreśli wspaniałych lat wspólnej drogi, a zaufanie jakim obdarzyli mnie Maciej i Martin uda mi się odbudować. Jednocześnie z całą mocą podkreślam, że natychmiast po zrozumieniu jak niestosownie postąpiłem, co zostało mi uświadomione przez Macieja Kawulskiego, zdecydowałem o przerwaniu udziału w odbywającym się na żywo wydarzeniu – napisał na Instagramie Kasta. 

 

Post udostępniony przez Waldemar WALL-E Kasta (@13kasta)

