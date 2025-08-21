Szukaj
W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych numerów w rozgłośniach radiowych tylko dwóch raperów

ZPAV podsumowuje pierwsze półrocze na playlistach radiowych.

2025.08.21

opublikował:

W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych numerów w rozgłośniach radiowych tylko dwóch raperów

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Związek Producentów Audio Video opublikował półroczne zestawienie Oficjalnej Listy Airplay (OLiA) – zestawienia najczęściej odtwarzanych utworów w polskich stacjach radiowych. Dane pokazują, że rynek radiowy pozostaje mocno zróżnicowany, choć istotną przewagę nadal utrzymują międzynarodowe przeboje.

Globalne hity na czele, ale polskie utwory wzmacniają swoją pozycję

Pierwsze miejsce w zestawieniu OLiA H1 2025 zajęła współpraca Felixa Jaehna i Shouse – Walk With Me, która nieprzerwanie gości na antenach od początku roku. Tuż za nim uplasowali się Alan Walker i Meek z utworem Dancing in Love, a podium zamyka poruszająca ballada Loli Young – Messy.

Najwyżej notowanym polskim utworem jest Pięknie płyniesz Dawida Podsiadły, który utrzymuje silną pozycję w eterze od grudnia ubiegłego roku. W czołówce znaleźli się także m.in. Kuban, Mrozu i Favst z singlem zanim spadnie deszcz oraz Oskar Cyms z utworem Co noc – oba będące premierami z 2025 roku.

Polskie utwory i premiery w radiu

Wśród 100 najczęściej granych singli w polskich rozgłośniach w pierwszej połowie 2025 roku 32 to utwory polskich artystów, co stanowi niewielki wzrost względem tego samego okresu w 2024 roku (31).

Co ważne, aż 35 utworów w zestawieniu to premiery z 2025 roku, z czego 16 to produkcje krajowe, a 19 – zagraniczne.

Radio wciąż pozostaje niezwykle ważnym kanałem dla budowania popularności artystów, a nasze dane potwierdzają rosnącą różnorodność w rotacjach antenowych. Tegoroczne półrocze pokazuje, że nowości szybko zdobywają uwagę słuchaczy, ale także polskie przeboje potrafią utrzymać się długo w eterze. O trendach w radiu oraz synergii między emisją radiową a streamingiem opowiemy szczegółowo podczas konferencji ZPAVu Muzyka, Biznes, Technologia. Konferencja Fryderyk festiwal 2025. Już dziś serdecznie zapraszam do udziału – mówi Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV.

Rynek radiowy w Polsce jest silnie zakorzeniony w światowych trendach, a globalne hity wciąż dominują na playlistach. To odwrotna sytuacja do zestawień streamingowych (OLiS Single w Streamie), gdzie wyraźną przewagę stanowią polscy wykonawcy (69 ze 100 utworów w H1 2025). Niemniej, niewielki ale stabilny, bo już kolejny rok z rzędu, wzrost udziału rodzimych artystów w rotacjach antenowych wskazuje na budzący się trend zwiększenia zainteresowania polskim repertuarem. Warto zwrócić także uwagę na dużą liczbę premier w zestawieniu: aż 35 utworów pochodzi z 2025 roku, co odzwierciedla dużą dynamikę i otwartość redakcji radiowych na świeży repertuar – dodaje Anna Ceynowa, dyrektorka komunikacji ZPAV.

Top 100 Airplay – Polska (I półrocze 2025)

1. Felix Jaehn, Shouse – *Walk With Me*
2. Alan Walker, MEEK – *Dancing in love*
3. Lola Young – *Messy*
4. Dawid Podsiadło – *Pięknie płyniesz*
5. Kuban, Mrozu, Favst – *zanim spadnie deszcz*
6. Oskar Cyms – *Co noc*
7. Sobel, francis, Deemz – *KOCHASZ?*
8. Lady Gaga – *Abracadabra*
9. Damiano David – *Next Summer*
10. Mosimann feat. Joe Cleere – *Underneath The Blue*
11. Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino – *Tamo Bien*
12. Ed Sheeran – *Azizam*
13. David Guetta, Alphaville & Ava Max – *Forever Young*
14. Rosé & Bruno Mars – *APT.*
15. Damiano David – *Born With a Broken Heart*
16. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz – *Nie mówię tak, nie mówię nie*
17. Pezet, Auer – *Dom Nad Wodą*
18. Alex Warren – *Ordinary*
19. sanah, Krzysztof Zalewski – *Eviva l’arte! (K. Przerwa-Tetmajer)*
20. Daria Zawiałow – *Ballada o Niej*
21. David Guetta & Sia – *Beautiful People*
22. Kygo, Sandro Cavazza – *Hold On Me*
23. Luna – *A może*
24. Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI – *WE PRAY*
25. Dawid Kwiatkowski, Kayah – *Proszę tańcz*
26. Igo – *Wiatr*
27. Benson Boone – *Sorry I’m Here For Someone Else*
28. Dominik Dudek – *Hold The Light*
29. Carla Fernandes – *Co, jeśli?*
30. Myles Smith – *Nice To Meet You*
31. sombr – *undressed*
32. Maciej Skiba – *Chcę Ciebie częściej*
33. Shouse – *Call My Name*
34. Tribbs, Klara Hammarström – *Can’t Get Enough (Dr. Feelgood)*
35. Gracie Abrams – *That’s So True*
36. Chappell Roan – *Good Luck, Babe!*
37. Teddy Swims – *Bad Dreams*
38. Igor Herbut & Wani – *Było miło*
39. Igo – *Cud*
40. Jonatan, Bletka, Gibbs – *Róż*
41. Artemas – *i like the way you kiss me*
42. Wiktor Dyduła – *Szybkie tempo*
43. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów – *Oj, dziewczyno!*
44. Dennis Lloyd – *Mad World*
45. Sylwia Grzeszczak – *Latawce*
46. Doechii – *Anxiety*
47. Switch Disco, Charlotte Haining, Felix – *I FOUND YOU*
48. Daria Zawiałow, Artur Rojek – *Dziwna*
49. Miley Cyrus – *End of the World*
50. R3HAB, Michael Patrick Kelly, Shaggy – *Rebellion*
51. ATB, Dopamine – *Don’t Stop (I Wanna Know)*
52. sanah – *Miłość jest ślepa*
53. Cyril – *Stumblin’ In*
54. Kaśka Sochacka – *Szum*
55. Alex Warren feat. Joe Jonas – *Burning Down*
56. Rosé – *toxic till the end*
57. The Kolors – *ITALODISCO*
58. Billie Eilish – *BIRDS OF A FEATHER*
59. Sabrina Carpenter – *Busy Woman*
60. Kleks, Sobel, sanah – *Wynalazek Filipa Golarza*
61. ConKi x Drenchill x Albert RCB – *I Don’t Know*
62. Dua Lipa – *Houdini*
63. CHRYSTAL, NOTION – *The Days*
64. Wizthemc & Bees & Honey – *Show Me Love*
65. Kaeyra – *Sour*
66. sanah, Kasia Kowalska – *Kiedy umrę kochanie (H. Poświatowska)*
67. Hozier – *Too Sweet*
68. Alok, Kylie Minogue – *last night i dreamt i fell in love*
69. Ofenbach feat. Norma Jean Martine – *Overdrive*
70. CYRIL, maryjo – *Still Into You*
71. Imany – *Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)*
72. Sylver – *Lay All Your Love On Me*
73. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, ZORZA – *samoloty*
74. Karol G – *Si Antes Te Hubiera Conocido*
75. Miley Cyrus – *Flowers*
76. Eurythmics – *Sweet Dreams (Are Made of This)*
77. Feel, Damian Skoczyk – *W blasku słońca*
78. Purple Disco Machine, Kungs – *Substitution*
79. Purple Disco Machine & Sophie and the Giants – *Hypnotized*
80. Sylwia Grzeszczak – *och i ach*
81. Mark Ambor – *Belong Together*
82. Sonny Fodera & Clementine Douglas – *Tell Me*
83. Zalia – *diament*
84. Lost Frequencies – *Love Is The Only Thing*
85. Eminem – *Houdini*
86. The Kolors – *Un Ragazzo Una Ragazza*
87. Loreen – *Tattoo*
88. Margaret – *Tak musiało być*
89. Bill Medley & Jennifer Warnes – *(I’ve Had) The Time Of My Life (Remastered 2003)*
90. Rihanna – *Only Girl (In The World)*
91. Oskar Cyms – *No co Ty*
92. Dua Lipa – *Training Season*
93. Whitney Houston – *I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)*
94. Sarsa – *Puch*
95. Latto feat. LU KALA – *Lottery*
96. Sabrina Carpenter – *Espresso*
97. Lucenzo feat. Don Omar – *Danza Kuduro*
98. FAST BOY, Topic – *Forget You*
99. Alan Walker, Ina Wroldsen – *Barcelona*
100. Harry Styles – *As It Was*

