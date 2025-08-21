W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych numerów w rozgłośniach radiowych tylko dwóch raperów

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Związek Producentów Audio Video opublikował półroczne zestawienie Oficjalnej Listy Airplay (OLiA) – zestawienia najczęściej odtwarzanych utworów w polskich stacjach radiowych. Dane pokazują, że rynek radiowy pozostaje mocno zróżnicowany, choć istotną przewagę nadal utrzymują międzynarodowe przeboje.

Globalne hity na czele, ale polskie utwory wzmacniają swoją pozycję

Pierwsze miejsce w zestawieniu OLiA H1 2025 zajęła współpraca Felixa Jaehna i Shouse – Walk With Me, która nieprzerwanie gości na antenach od początku roku. Tuż za nim uplasowali się Alan Walker i Meek z utworem Dancing in Love, a podium zamyka poruszająca ballada Loli Young – Messy.

Najwyżej notowanym polskim utworem jest Pięknie płyniesz Dawida Podsiadły, który utrzymuje silną pozycję w eterze od grudnia ubiegłego roku. W czołówce znaleźli się także m.in. Kuban, Mrozu i Favst z singlem zanim spadnie deszcz oraz Oskar Cyms z utworem Co noc – oba będące premierami z 2025 roku.

Polskie utwory i premiery w radiu

Wśród 100 najczęściej granych singli w polskich rozgłośniach w pierwszej połowie 2025 roku 32 to utwory polskich artystów, co stanowi niewielki wzrost względem tego samego okresu w 2024 roku (31).

Co ważne, aż 35 utworów w zestawieniu to premiery z 2025 roku, z czego 16 to produkcje krajowe, a 19 – zagraniczne.

– Radio wciąż pozostaje niezwykle ważnym kanałem dla budowania popularności artystów, a nasze dane potwierdzają rosnącą różnorodność w rotacjach antenowych. Tegoroczne półrocze pokazuje, że nowości szybko zdobywają uwagę słuchaczy, ale także polskie przeboje potrafią utrzymać się długo w eterze. O trendach w radiu oraz synergii między emisją radiową a streamingiem opowiemy szczegółowo podczas konferencji ZPAVu Muzyka, Biznes, Technologia. Konferencja Fryderyk festiwal 2025. Już dziś serdecznie zapraszam do udziału – mówi Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV. – Rynek radiowy w Polsce jest silnie zakorzeniony w światowych trendach, a globalne hity wciąż dominują na playlistach. To odwrotna sytuacja do zestawień streamingowych (OLiS Single w Streamie), gdzie wyraźną przewagę stanowią polscy wykonawcy (69 ze 100 utworów w H1 2025). Niemniej, niewielki ale stabilny, bo już kolejny rok z rzędu, wzrost udziału rodzimych artystów w rotacjach antenowych wskazuje na budzący się trend zwiększenia zainteresowania polskim repertuarem. Warto zwrócić także uwagę na dużą liczbę premier w zestawieniu: aż 35 utworów pochodzi z 2025 roku, co odzwierciedla dużą dynamikę i otwartość redakcji radiowych na świeży repertuar – dodaje Anna Ceynowa, dyrektorka komunikacji ZPAV.

Top 100 Airplay – Polska (I półrocze 2025)

1. Felix Jaehn, Shouse – *Walk With Me*

2. Alan Walker, MEEK – *Dancing in love*

3. Lola Young – *Messy*

4. Dawid Podsiadło – *Pięknie płyniesz*

5. Kuban, Mrozu, Favst – *zanim spadnie deszcz*

6. Oskar Cyms – *Co noc*

7. Sobel, francis, Deemz – *KOCHASZ?*

8. Lady Gaga – *Abracadabra*

9. Damiano David – *Next Summer*

10. Mosimann feat. Joe Cleere – *Underneath The Blue*

11. Enrique Iglesias x Pitbull x IAmChino – *Tamo Bien*

12. Ed Sheeran – *Azizam*

13. David Guetta, Alphaville & Ava Max – *Forever Young*

14. Rosé & Bruno Mars – *APT.*

15. Damiano David – *Born With a Broken Heart*

16. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz – *Nie mówię tak, nie mówię nie*

17. Pezet, Auer – *Dom Nad Wodą*

18. Alex Warren – *Ordinary*

19. sanah, Krzysztof Zalewski – *Eviva l’arte! (K. Przerwa-Tetmajer)*

20. Daria Zawiałow – *Ballada o Niej*

21. David Guetta & Sia – *Beautiful People*

22. Kygo, Sandro Cavazza – *Hold On Me*

23. Luna – *A może*

24. Coldplay, Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI – *WE PRAY*

25. Dawid Kwiatkowski, Kayah – *Proszę tańcz*

26. Igo – *Wiatr*

27. Benson Boone – *Sorry I’m Here For Someone Else*

28. Dominik Dudek – *Hold The Light*

29. Carla Fernandes – *Co, jeśli?*

30. Myles Smith – *Nice To Meet You*

31. sombr – *undressed*

32. Maciej Skiba – *Chcę Ciebie częściej*

33. Shouse – *Call My Name*

34. Tribbs, Klara Hammarström – *Can’t Get Enough (Dr. Feelgood)*

35. Gracie Abrams – *That’s So True*

36. Chappell Roan – *Good Luck, Babe!*

37. Teddy Swims – *Bad Dreams*

38. Igor Herbut & Wani – *Było miło*

39. Igo – *Cud*

40. Jonatan, Bletka, Gibbs – *Róż*

41. Artemas – *i like the way you kiss me*

42. Wiktor Dyduła – *Szybkie tempo*

43. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów – *Oj, dziewczyno!*

44. Dennis Lloyd – *Mad World*

45. Sylwia Grzeszczak – *Latawce*

46. Doechii – *Anxiety*

47. Switch Disco, Charlotte Haining, Felix – *I FOUND YOU*

48. Daria Zawiałow, Artur Rojek – *Dziwna*

49. Miley Cyrus – *End of the World*

50. R3HAB, Michael Patrick Kelly, Shaggy – *Rebellion*

51. ATB, Dopamine – *Don’t Stop (I Wanna Know)*

52. sanah – *Miłość jest ślepa*

53. Cyril – *Stumblin’ In*

54. Kaśka Sochacka – *Szum*

55. Alex Warren feat. Joe Jonas – *Burning Down*

56. Rosé – *toxic till the end*

57. The Kolors – *ITALODISCO*

58. Billie Eilish – *BIRDS OF A FEATHER*

59. Sabrina Carpenter – *Busy Woman*

60. Kleks, Sobel, sanah – *Wynalazek Filipa Golarza*

61. ConKi x Drenchill x Albert RCB – *I Don’t Know*

62. Dua Lipa – *Houdini*

63. CHRYSTAL, NOTION – *The Days*

64. Wizthemc & Bees & Honey – *Show Me Love*

65. Kaeyra – *Sour*

66. sanah, Kasia Kowalska – *Kiedy umrę kochanie (H. Poświatowska)*

67. Hozier – *Too Sweet*

68. Alok, Kylie Minogue – *last night i dreamt i fell in love*

69. Ofenbach feat. Norma Jean Martine – *Overdrive*

70. CYRIL, maryjo – *Still Into You*

71. Imany – *Don’t Be So Shy (Filatov & Karas Remix)*

72. Sylver – *Lay All Your Love On Me*

73. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, ZORZA – *samoloty*

74. Karol G – *Si Antes Te Hubiera Conocido*

75. Miley Cyrus – *Flowers*

76. Eurythmics – *Sweet Dreams (Are Made of This)*

77. Feel, Damian Skoczyk – *W blasku słońca*

78. Purple Disco Machine, Kungs – *Substitution*

79. Purple Disco Machine & Sophie and the Giants – *Hypnotized*

80. Sylwia Grzeszczak – *och i ach*

81. Mark Ambor – *Belong Together*

82. Sonny Fodera & Clementine Douglas – *Tell Me*

83. Zalia – *diament*

84. Lost Frequencies – *Love Is The Only Thing*

85. Eminem – *Houdini*

86. The Kolors – *Un Ragazzo Una Ragazza*

87. Loreen – *Tattoo*

88. Margaret – *Tak musiało być*

89. Bill Medley & Jennifer Warnes – *(I’ve Had) The Time Of My Life (Remastered 2003)*

90. Rihanna – *Only Girl (In The World)*

91. Oskar Cyms – *No co Ty*

92. Dua Lipa – *Training Season*

93. Whitney Houston – *I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)*

94. Sarsa – *Puch*

95. Latto feat. LU KALA – *Lottery*

96. Sabrina Carpenter – *Espresso*

97. Lucenzo feat. Don Omar – *Danza Kuduro*

98. FAST BOY, Topic – *Forget You*

99. Alan Walker, Ina Wroldsen – *Barcelona*

100. Harry Styles – *As It Was*