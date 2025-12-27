CGM

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci

Czy Viki Gabor wyszła za mąż tuż przed końcem roku?

2025.12.27

opublikował:

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci

fot. kadr z klipu

W sieci pojawiło się nagranie, które w kilka godzin wywołało ogromne poruszenie wśród fanów młodej artystki. Wszystko za sprawą Bogdana Trojanka – znanego romskiego muzyka – który ogłosił, że jego wnuk poślubił 18-letnią gwiazdę.

Nagranie z Krakowa zelektryzowało internautów

Na opublikowanym w mediach społecznościowych filmie Bogdan Trojanek oznajmił, że para miała pobrać się zgodnie z romską tradycją, a uroczystość odbyła się w Krakowie.

Według jego słów, młodzi „uciekli ze sobą”, tak jak czynili to ich przodkowie, nie łamiąc przy tym zasad obowiązujących w romskiej kulturze. Na nagraniu widać było, że Viki Gabor jest wyraźnie zawstydzona całą sytuacją.

„Pobrali się według tradycji romskiej”

W opublikowanym oświadczeniu Trojanek poinformował, że od tego momentu obie rodziny zostały połączone, a kolejnym etapem ma być tradycyjne romskie wesele. Zapowiedział także wizytę u dziadków i rodziców artystki w celu dopełnienia obrzędów.

Jego słowa błyskawicznie obiegły internet, a temat rzekomego ślubu Viki Gabor stał się jednym z najgorętszych tematów dnia w mediach rozrywkowych.

Menedżer Viki Gabor zaprzecza doniesieniom

Mimo głośnych zapowiedzi, sama piosenkarka nie potwierdziła informacji o ślubie. Głos w sprawie zabrał natomiast jej menedżer, który stanowczo zaprzeczył doniesieniom.

– Nic mi o tym nie wiadomo. Gdyby Viki brała ślub, na pewno bym o tym wiedział – przekazał.

Nie wyklucza to jednak, że całe wydarzenie mogło mieć charakter prywatny lub symboliczny, zgodny wyłącznie z tradycją romską, a nie z prawem cywilnym.

Kim jest Bogdan Trojanek?

Bogdan Trojanek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci romskiej sceny muzycznej w Polsce. Jest liderem i założycielem zespołu Terne Roma, cenionym kompozytorem i wokalistą, a także aktywnym działaczem społecznym.

Od lat angażuje się w działania na rzecz społeczności romskiej, pełni funkcję prezesa fundacji, reprezentuje Romów w instytucjach państwowych i współpracuje z królem romskim w Polsce.

Tagi


Popularne newsy

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”
NEWS

Muniek Staszczyk o wyrzuceniu dwóch kolegów z T.Love: „W zespole nie może grać dziesięciu Lewandowskich”

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL
NEWS

JIMEK ponownie wystąpił ze Snoop Doggiem podczas świątecznego halftime show NFL

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”
NEWS

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”
NEWS

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo
NEWS

Sokół dał przeczytać swoją powieść kilku raperom przed premierą. Ciekawe zmiany zaproponował Quebo

Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u
NEWS

Fabolous dissuje 50 Centa w świątecznym freestyle’u

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka
NEWS

Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy musicalu. Imani Smith została zamordowana przez swojego chłopaka

Polecane

CGM
Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale ...

Biznes Skolima robi większe pieniądze niż koncerty

24 minuty temu

CGM
Jane’s Addiction i Perry Farrell kończą spór prawny po awanturze na scenie

Jane’s Addiction i Perry Farrell kończą spór prawny po awanturze na sc ...

Pozew na 10 milionów dolarów

31 minut temu

CGM
Maciej Maleńczuk o wojnie: „Chętnie zginąłbym w jakiejś krwawej bitwie”

Maciej Maleńczuk o wojnie: „Chętnie zginąłbym w jakiejś krwawej bitwie ...

Pacyfista, który mógłby walczyć za Polskę

6 godzin temu

CGM
Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że ...

Wojtek był gościem Bartka Chacińskiego w podcaście Polityki

9 godzin temu

CGM
Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Keefe D chce, aby sąd odrzucił dowody w sprawie morderstwa Tupaca

Sprawa morderstwa Tupaca Shakura wciąż budzi emocje

9 godzin temu

CGM
Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będzie zdradzał”

Nowa dziewczyna Blueface’a: „Biblia mówi, że mężczyzna będ ...

Nevaeh Akira nie przejmuje się zdradami swojego chłopaka

9 godzin temu