Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci

fot. kadr z klipu

W sieci pojawiło się nagranie, które w kilka godzin wywołało ogromne poruszenie wśród fanów młodej artystki. Wszystko za sprawą Bogdana Trojanka – znanego romskiego muzyka – który ogłosił, że jego wnuk poślubił 18-letnią gwiazdę.

Nagranie z Krakowa zelektryzowało internautów

Na opublikowanym w mediach społecznościowych filmie Bogdan Trojanek oznajmił, że para miała pobrać się zgodnie z romską tradycją, a uroczystość odbyła się w Krakowie.

Według jego słów, młodzi „uciekli ze sobą”, tak jak czynili to ich przodkowie, nie łamiąc przy tym zasad obowiązujących w romskiej kulturze. Na nagraniu widać było, że Viki Gabor jest wyraźnie zawstydzona całą sytuacją.

„Pobrali się według tradycji romskiej”

W opublikowanym oświadczeniu Trojanek poinformował, że od tego momentu obie rodziny zostały połączone, a kolejnym etapem ma być tradycyjne romskie wesele. Zapowiedział także wizytę u dziadków i rodziców artystki w celu dopełnienia obrzędów.

Jego słowa błyskawicznie obiegły internet, a temat rzekomego ślubu Viki Gabor stał się jednym z najgorętszych tematów dnia w mediach rozrywkowych.

Menedżer Viki Gabor zaprzecza doniesieniom

Mimo głośnych zapowiedzi, sama piosenkarka nie potwierdziła informacji o ślubie. Głos w sprawie zabrał natomiast jej menedżer, który stanowczo zaprzeczył doniesieniom.

– Nic mi o tym nie wiadomo. Gdyby Viki brała ślub, na pewno bym o tym wiedział – przekazał.

Nie wyklucza to jednak, że całe wydarzenie mogło mieć charakter prywatny lub symboliczny, zgodny wyłącznie z tradycją romską, a nie z prawem cywilnym.

Kim jest Bogdan Trojanek?

Bogdan Trojanek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci romskiej sceny muzycznej w Polsce. Jest liderem i założycielem zespołu Terne Roma, cenionym kompozytorem i wokalistą, a także aktywnym działaczem społecznym.

Od lat angażuje się w działania na rzecz społeczności romskiej, pełni funkcję prezesa fundacji, reprezentuje Romów w instytucjach państwowych i współpracuje z królem romskim w Polsce.