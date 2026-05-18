Drake pobił rekordy streamingu po niespodziewanej premierze trzech albumów

2026.05.18

Drake zaskoczył fanów i branżę muzyczną jednoczesnym wydaniem aż trzech nowych albumów. Płyty „Iceman”, „Habibti” oraz „Maid Of Honour” pojawiły się niespodziewanie w serwisach streamingowych 15 maja i błyskawicznie pobiły rekordy odsłuchań w 2026 roku.

Drake wydał trzy albumy jednego dnia

Fani spodziewali się premiery jedynie albumu „Iceman”, który Drake zapowiadał od kilku tygodni. Artysta ukrył nawet datę premiery w ogromnym bloku lodu ustawionym w Toronto.

Ku zaskoczeniu słuchaczy raper opublikował jednak jednocześnie trzy pełnowymiarowe wydawnictwa:

  • „Iceman” – 18 utworów,
  • „Habibti” – 11 utworów,
  • „Maid Of Honour” – 14 utworów.

Premiera natychmiast wywołała ogromne zainteresowanie na całym świecie.

Rekordowe wyniki Drake’a na Spotify i Amazon Music

Nowe albumy pozwoliły Drake osiągnąć najlepszy jednodniowy wynik streamingowy na Spotify w całym 2026 roku.

Album „Iceman” ustanowił rekord największej liczby odtworzeń dla pojedynczego albumu w ciągu jednego dnia, a utwór „Make Them Cry” został najczęściej streamowaną piosenką jednego dnia w tym roku.

Dodatkowo wszystkie trzy albumy zapewniły Drake’owi największy globalny debiut streamingowy 2026 roku w serwisie Amazon Music.

Na albumach pojawiło się wiele gwiazd

Na nowych wydawnictwach Drake zaprosił do współpracy wielu znanych artystów.

Na albumie „Iceman” pojawili się m.in.:

  • Future,
  • 21 Savage,
  • Molly Santana.

„Habibti” zawiera współprace z Sexyy Red oraz PartyNextDoor.

Z kolei na „Maid Of Honour” usłyszeć można m.in. Central Cee, Popcaan oraz Iconic Savvy.

To pierwsze albumy Drake’a po konflikcie z Kendrickiem Lamarem

Nowe wydawnictwa są pierwszymi solowymi albumami Drake od czasu głośnego konfliktu z Kendrick Lamar, który zdominował świat hip-hopu w ostatnich miesiącach.

Beef pomiędzy artystami doprowadził nie tylko do publikacji licznych diss tracków, ale również do sporów prawnych związanych z Universal Music Group.

Kontrowersje wokół okładki „Iceman”

Dodatkowe zamieszanie wywołała publikacja przerobionej grafiki albumu „Iceman” przez oficjalny profil Białego Domu. Na zdjęciu dodano naszyjnik z napisem „MAGA”, co wywołało falę komentarzy i politycznych dyskusji w sieci.

W ostatnich miesiącach Drake był także krytykowany po oskarżeniach dotyczących promowania internetowej platformy hazardowej oraz rzekomego sztucznego zawyżania wyników streamingowych.

Drake nadal dominuje w świecie streamingu

Mimo licznych kontrowersji Drake po raz kolejny udowodnił swoją dominację na rynku muzycznym. Niespodziewane wydanie trzech albumów jednocześnie już teraz uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2026 roku.

