Drake pobił rekordy streamingu po niespodziewanej premierze trzech albumów

Drake zaskoczył fanów i branżę muzyczną jednoczesnym wydaniem aż trzech nowych albumów. Płyty „Iceman”, „Habibti” oraz „Maid Of Honour” pojawiły się niespodziewanie w serwisach streamingowych 15 maja i błyskawicznie pobiły rekordy odsłuchań w 2026 roku.
Drake wydał trzy albumy jednego dnia
Fani spodziewali się premiery jedynie albumu „Iceman”, który Drake zapowiadał od kilku tygodni. Artysta ukrył nawet datę premiery w ogromnym bloku lodu ustawionym w Toronto.
Ku zaskoczeniu słuchaczy raper opublikował jednak jednocześnie trzy pełnowymiarowe wydawnictwa:
„Iceman” – 18 utworów,
„Habibti” – 11 utworów,
„Maid Of Honour” – 14 utworów.
Premiera natychmiast wywołała ogromne zainteresowanie na całym świecie.
Rekordowe wyniki Drake’a na Spotify i Amazon Music
Nowe albumy pozwoliły Drake osiągnąć najlepszy jednodniowy wynik streamingowy na Spotify w całym 2026 roku.
Album „Iceman” ustanowił rekord największej liczby odtworzeń dla pojedynczego albumu w ciągu jednego dnia, a utwór „Make Them Cry” został najczęściej streamowaną piosenką jednego dnia w tym roku.
Dodatkowo wszystkie trzy albumy zapewniły Drake’owi największy globalny debiut streamingowy 2026 roku w serwisie Amazon Music.
Na albumach pojawiło się wiele gwiazd
Na nowych wydawnictwach Drake zaprosił do współpracy wielu znanych artystów.
Na albumie „Iceman” pojawili się m.in.:
Future,
21 Savage,
Molly Santana.
„Habibti” zawiera współprace z Sexyy Red oraz PartyNextDoor.
Z kolei na „Maid Of Honour” usłyszeć można m.in. Central Cee, Popcaan oraz Iconic Savvy.
To pierwsze albumy Drake’a po konflikcie z Kendrickiem Lamarem
Nowe wydawnictwa są pierwszymi solowymi albumami Drake od czasu głośnego konfliktu z Kendrick Lamar, który zdominował świat hip-hopu w ostatnich miesiącach.
Beef pomiędzy artystami doprowadził nie tylko do publikacji licznych diss tracków, ale również do sporów prawnych związanych z Universal Music Group.
Kontrowersje wokół okładki „Iceman”
Dodatkowe zamieszanie wywołała publikacja przerobionej grafiki albumu „Iceman” przez oficjalny profil Białego Domu. Na zdjęciu dodano naszyjnik z napisem „MAGA”, co wywołało falę komentarzy i politycznych dyskusji w sieci.
W ostatnich miesiącach Drake był także krytykowany po oskarżeniach dotyczących promowania internetowej platformy hazardowej oraz rzekomego sztucznego zawyżania wyników streamingowych.
Drake nadal dominuje w świecie streamingu
Mimo licznych kontrowersji Drake po raz kolejny udowodnił swoją dominację na rynku muzycznym. Niespodziewane wydanie trzech albumów jednocześnie już teraz uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2026 roku.